Vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng: Đã rõ nguyên nhân ban đầu

Tối 3-12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có thông tin liên quan sự cố sụt lún tạo "hố tử thần" ở đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Vụ việc xảy ra ngay trung tâm thành phố, khiến dư luận quan tâm. Báo Người Lao Động đã thông tin.

2 ô tô bị "hố tử thần" nuốt chửng

Theo đó, vào lúc 14 giờ 10 phút chiều cùng ngày, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo bị sụt lún tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m.

Vụ sụt lún khiến tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 xe ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, công trình xây dựng đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình).

Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lút nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với lãnh đạo phường An Hải và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay.

Hiện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm và thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực.

Đồng thời tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công đế không ảnh hưởng đến công trình lân cận theo quy định.