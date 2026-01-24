Lầu Năm Góc ra thông điệp sốc với các đồng minh Châu Âu

Thiết giáp Mỹ trong một cuộc tập trận ở Đức. Ảnh: GI.

Trong bản Chiến lược Quốc phòng sửa đổi được công bố hôm thứ Sáu 23/1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các nước NATO ở châu Âu phải đóng vai trò then chốt trong việc tự bảo vệ mình cũng như trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Mặc dù chúng tôi đang và sẽ tiếp tục hiện diện tại châu Âu, chúng tôi phải - và sẽ - ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Mỹ và răn đe Trung Quốc” - tài liệu nêu rõ.

“Do đó, Bộ sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để các đồng minh NATO gánh vác trách nhiệm chính đối với phòng thủ thông thường của châu Âu, với sự hỗ trợ mang tính then chốt nhưng hạn chế hơn từ phía Mỹ”.

“Điều này này bao gồm việc dẫn dắt nỗ lực hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Như Tổng thống Trump đã nói, cuộc chiến ở Ukraine phải chấm dứt. Tuy nhiên, như ông cũng nhấn mạnh, đây trước hết và trên hết là trách nhiệm của châu Âu” - tài liệu viết.

Chiến lược sửa đổi cũng nhắc lại những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép buộc các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào Washington. Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây cho rằng chính những sức ép này của ông Trump cuối cùng đã khiến liên minh trở nên vững mạnh hơn.

“Ông ấy đã buộc chúng tôi ở châu Âu phải bước lên phía trước, phải đối mặt với thực tế rằng chúng tôi cần tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ của mình” - ông Rutte nói với Fox News hôm thứ Tư.

Trong khi đó, nhiều quan chức châu Âu đã chỉ trích những tuyên bố của ông Trump về việc sáp nhập Greenland từ Đan Mạch. Cao ủy phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas gọi lập trường này là “một đòn giáng mạnh” vào quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ cung cấp cho ông Trump “những phương án đáng tin cậy” nhằm bảo đảm quyền tiếp cận các “khu vực địa chiến lược then chốt” ở Greenland và kênh đào Panama - những nơi mà ông Trump cũng từng bày tỏ ý định sáp nhập.

Sức mạnh của Nga

Trong bản chiến lược, Lầu Năm Góc đánh giá Moscow đã thể hiện sức mạnh quân sự đáng kể của mình trong cuộc chiến Ukraine.

"Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cho thấy Nga vẫn còn nắm giữ những nguồn lực quân sự và công nghiệp đáng kể" - chiến lược nêu rõ.

Lầu Năm Góc lưu ý rằng Moscow đã thể hiện quyết tâm trong việc đối đầu với chính quyền Kiev.

Bộ Chiến tranh Mỹ nhắc lại rằng Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, và nước này vẫn đang tiếp tục hiện đại hóa và đa dạng hóa.

Đồng thời, Lầu Năm Góc cũng xếp Nga vào nhóm “mối đe dọa thường trực nhưng có thể kiểm soát được” đối với các thành viên phía đông của NATO.