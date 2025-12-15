Thế giới 24h: Ông Zelensky bất ngờ nói Ukraine sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới London, Anh vào đầu tuần trước. Ảnh: FT.

Ông Zelensky muốn Mỹ và châu Âu cam kết đảm bảo an ninh

Theo tờ Financial Times (FT) của Anh, ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 14/12 rằng Ukraine mong muốn được Mỹ và châu Âu bảo vệ tương đương Điều 5 của NATO.

“Chúng tôi đang nói về các thỏa thuận đảm bảo an ninh đa phương giữa Ukraine và Mỹ, giữa Ukraine và các đối tác châu Âu, cũng như các nước khác như Canada, Nhật Bản”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev chưa nhận được phản hồi từ Mỹ về đề xuất hòa bình sửa đổi mà nước này đã gửi vào đầu tuần, sau khi Ukraine tham vấn với châu Âu.

Nga đã khẳng định sẽ bác bỏ các điều khoản hòa bình do Ukraine và châu Âu phối hợp soạn thảo.

Cũng trong ngày 14/12, ông Zelensky nhắc lại đề xuất của Mỹ về việc quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass, cho rằng đề xuất này chưa thực sự công bằng. “Nếu quân đội Ukraine rút lui 10 km, vì sao Nga cũng không rút lui với khoảng cách tương tự ở những nơi họ kiểm soát?”, ông Zelensky nói, cho rằng giải pháp khả thi nhất là ngừng bắn ở chiến tuyến hiện tại.

Xả súng khiến ít nhất 11 người chết gây rúng động ở Úc

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi hai tay súng nổ súng vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển ở Sydney, Úc.

Vụ việc xảy ra vào tối 14/12 tại bãi biển Bondi ở Sydney. Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy 2 người mặc đồ đen nổ súng về phía đám đông, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát địa phương xác nhận 11 người đã thiệt mạng, bao gồm một người đàn ông được cho là một trong hai tay súng và 29 người khác bị thương. Kẻ xả súng còn lại hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi vụ xả súng là vụ việc “gây sốc và đau lòng”.

“Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để cứu mọi người. Tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng”, ông Albanese cho biết.

Vụ xả súng đã gây chấn động cộng đồng địa phương, vì xảy ra vào đêm đầu tiên của lễ Hanukkah - một ngày lễ lớn của người Do Thái và theo truyền thống được đánh dấu bằng các lễ hội công cộng, các cuộc tụ họp gia đình và việc thắp nến trong suốt 8 đêm.

Quan chức phương Tây lo ngại cuộc gặp bí mật giữa lãnh đạo FBI và Ukraine

Các quan chức phương Tây bày tỏ lo ngại khi trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov bí mật tới Mỹ 3 lần trong vài tuần qua, có cuộc gặp đặc phái viên Steve Witkoff, Giám đốc FBI Kash Patel và Phó Giám đốc Dan Bongino.

Các cuộc gặp này có thể nhằm mục đích đẩy nhanh việc Kiev chấp nhận lộ trình hòa bình của Tổng thống Mỹ Trump.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishina, đã xác nhận các cuộc gặp giữa ông Umerov và lãnh đạo FBI, nhưng từ chối cung cấp chi tiết. Giới chức châu Âu bày tỏ lo ngại vì không rõ mục đích thực sự của các cuộc đàm phán.

Các nguồn tin khác cho biết ông Umerov có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của FBI để tránh khỏi các cuộc điều tra tham nhũng ở Kiev.