Thế giới 24h: Ông Trump ủng hộ "giáng đòn" thuế 500%, Nga lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (ảnh: Getty)

Nga cảnh báo dự luật áp thuế 500% của Mỹ

Hôm 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông có thể ủng hộ dự luật đang được thảo luận tại Thượng viện Mỹ về việc áp mức thuế lên tới 500% đối với các nước mua dầu Nga.

“Ông ấy (Donald Trump) được hỏi rằng liệu ông ấy có ủng hộ dự luật đang được xem xét hay không. Ông ấy đã trả lời là có”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói hôm 17/11.

“Chúng tôi sẽ xem xét tiến độ của dự luật này và sẽ cân nhắc các chi tiết được đề cập. Tất nhiên, thái độ của chúng tôi đối với dự luật này là rất tiêu cực”, ông Peskov nói.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cho biết, Nga hy vọng một hội nghị thượng đỉnh khác giữa ông Trump và ông Putin, nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, có thể được tổ chức ngay sau khi các điều kiện được chuẩn bị đầy đủ.

“Chúng tôi khó có thể dự đoán được khi nào thì những điều kiện này sẽ xuất hiện. Mặc dù tất nhiên, chúng tôi mong muốn các điều kiện này sẽ đến sớm”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, cả Nga và Mỹ đều nhất trí rằng, hội nghị thượng đỉnh mới giữa ông Trump với ông Putin cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt hiệu quả.

“Vì vậy, ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất và các điều kiện để tổ chức hội nghị thượng đỉnh được đáp ứng, chúng tôi hy vọng nó sẽ diễn ra”, ông Peskov nói thêm.

Vụ "hồ sơ Epstein": Ông Trump đảo ngược lập trường

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/11 kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu để công bố hồ sơ điều tra về Jeffrey Epstein (tỷ phú Mỹ phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em) và chấm dứt “trò lừa bịp của đảng Dân chủ”.

Ông Trump muốn công bố hồ sơ về “tỷ phú ấu dâm” Epstein (ảnh: CNN)

“Các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên bỏ phiếu công bố hồ sơ về Epstein, vì chúng ta không có gì phải che giấu. Và đã đến lúc chấm dứt trò lừa bịp của đảng Dân chủ nhằm đánh lạc hướng mọi người khỏi thành công lớn của đảng Cộng hòa, bao gồm chiến thắng gần đây của chúng ta về việc mở cửa lại chính phủ”, ông Trump bình luận trên Truth.

Trước đó, ông Trump nhiều chỉ trích việc công bố hồ sơ Epstein, cho rằng đây là chiến dịch bôi nhọ của đảng Dân chủ. Ông Trump cũng chỉ thị cho Bộ Tư pháp điều tra mối quan hệ giữa Epstein với một số thành viên đảng Dân chủ, theo CNN.

Hôm 16/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (thành viên đảng Cộng hòa) cho biết, ông tin rằng việc công bố các tài liệu của Bộ Tư pháp sẽ giúp bác bỏ những cáo buộc rằng ông Trump có liên quan đến hành vi của Epstein.

Ấn Độ bất ngờ đạt thỏa thuận khí đốt với Mỹ

Ấn Độ hôm 17/11 cho biết đã ký một thỏa thuận quan trọng, theo đó Mỹ cung cấp khoảng 10% lượng khí hóa lỏng (LPG) nhập khẩu cho Ấn Độ, trong bối cảnh nước này tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ – ông Hardeep Singh Puri – cho biết, Ấn Độ đã ký thỏa thuận thời hạn một năm, về việc nhập khẩu 2,2 triệu tấn LPG từ Mỹ, chiếm “gần 10%” lượng LPG mà Ấn Độ nhập khẩu hàng năm.

“Đây là hợp đồng chi tiết đầu tiên về LPG mà Mỹ dành cho thị trường Ấn Độ”, ông Puri nói.

Theo ông Puri, Ấn Độ là “một trong những thị trường LPG lớn nhất, phát triển nhanh nhất thế giới” và thị trường này đang mở ra cho Mỹ.

Động thái của Ấn Độ diễn ra trong mối cảnh quan hệ giữa nước này với Mỹ căng thẳng do chính quyền ông Trump áp mức thuế quan lên tới 50% với New Delhi.

Hồi tháng 10, ông Trump tuyên bố Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga, điều mà New Delhi không xác nhận.