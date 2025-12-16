Thế giới 24h: Nhiều người Ukraine phản đối nhượng bộ, ông Zelensky gặp thách thức

Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải đối mặt với sức ép lớn từ phía Washington. Ảnh: AFP

Đa số người Ukraine tham gia khảo sát nói “không” với hòa bình kèm nhượng bộ

Theo Reuters, khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện cho thấy 72% người Ukraine (tham gia khảo sát) sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận đóng băng đường chiến tuyến hiện tại, kèm theo một số thỏa hiệp nhất định.

Tuy nhiên, có tới 75% nhận định một kế hoạch “bất lợi cho Kiev”, bao gồm việc Ukraine nhượng lãnh thổ hoặc bị giới hạn quy mô quân đội mà không có các bảo đảm an ninh rõ ràng, là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, với 547 người tham gia tại các khu vực do Ukraine kiểm soát.

Ông Anton Hrushetskyi, giám đốc điều hành KIIS, cho biết quan điểm của công chúng về vấn đề này nhìn chung vẫn không có nhiều biến động trong những tháng gần đây, dù sức ép từ Mỹ ngày càng gia tăng. Khoảng 63% người Ukraine tham gia khảo sát tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, và chỉ 9% tin chiến sự sẽ kết thúc trước đầu năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hối thúc Ukraine nhanh chóng đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga, trong bối cảnh lực lượng Nga - đông đảo và được trang bị tốt hơn - tiếp tục tiến công trên chiến trường.

Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu đang muốn có các bảo đảm an ninh rõ ràng từ Washington như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Zelensky ngày 14/12 tuyên bố Ukraine sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các cam kết bảo đảm an ninh này.

Tuy nhiên, mức độ tin cậy dành cho Mỹ trong dư luận Ukraine đang giảm mạnh: Chỉ 21% người được hỏi cho biết họ tin tưởng Washington, giảm từ 41% vào tháng 12 năm ngoái. Niềm tin vào NATO cũng giảm từ 43% xuống còn 34% trong cùng kỳ.

“Nếu các bảo đảm an ninh không rõ ràng và có tính ràng buộc… người Ukraine sẽ không tin tưởng, và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ sẵn sàng ủng hộ kế hoạch hòa bình tương ứng”, ông Hrushetskyi, giám đốc điều hành KIIS, nhận định.

Khảo sát cũng cho thấy người dân Ukraine không mặn mà với việc tổ chức bầu cử trong thời chiến. Dù ông Trump kêu gọi Ukraine tiến hành bầu cử - điều bị cấm theo thiết quân luật - chỉ 9% người được hỏi ủng hộ việc bỏ phiếu trước khi xung đột chấm dứt.

Tổng thống Zelensky, người đã kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên từ năm ngoái, cho biết ông sẵn sàng xem xét bầu cử nếu Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm an ninh.

Theo ông Hrushetskyi, mức độ tín nhiệm dành cho ông Zelensky có giảm sau một vụ bê bối tham nhũng lớn hồi tháng trước, nhưng hiện đã phục hồi lên 61% sau khi ông cách chức trợ lý thân cận nhất và trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép.

Ông Orban: Kế hoạch tịch thu tài sản Nga của EU chẳng khác nào "lời tuyên chiến"

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, bất kỳ động thái nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tịch thu các tài sản của Nga đang bị phong tỏa, nếu không có sự đồng thuận của Hungary và vi phạm luật châu Âu, đều có thể bị coi là một “lời tuyên chiến”.

Phát biểu này được đưa ra sau khi EU tuần trước bỏ phiếu quyết định kéo dài vô thời hạn việc phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, đồng thời sử dụng các quyền khẩn cấp để vượt qua yêu cầu đồng thuận, bất chấp sự phản đối từ một số quốc gia thành viên.

Ủy ban châu Âu (EC), dưới sự dẫn dắt của bà Ursula von der Leyen, muốn sử dụng khoảng 246 tỷ USD tài sản Nga để bảo đảm cho một “khoản vay” dành cho Kiev – kế hoạch bị Hungary và Slovakia phản đối. Nga lên án việc phong tỏa này là trái pháp luật, gọi mọi ý định sử dụng số tiền trên là “ăn cắp” và cảnh báo về các hệ quả kinh tế cũng như pháp lý.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội cuối tuần trước, ông Orban cáo buộc giới chức EU đang tìm cách tịch thu tài sản Nga bằng cách “phớt lờ Hungary” và “chà đạp lên luật châu Âu”. Thủ tướng Hungary lập luận, điều này chẳng khác nào một “lời tuyên chiến”. Ông nhận định Brussels đang tiếp tay kéo dài xung đột và nhấn mạnh Hungary “sẽ không tham gia” vào kế hoạch mà ông gọi là “méo mó” này.

“Tôi chưa từng thấy trường hợp nào tịch thu 200 - 300 tỷ euro từ một quốc gia mà không nhận lại một phản ứng nào”, ông Orban nói.

Bỉ, nơi đang nắm giữ phần lớn số tài sản Nga, cũng bày tỏ lo ngại về các rủi ro pháp lý và tài chính.

Ông Kirill Dmitriev, cố vấn của Tổng thống Nga về đầu tư quốc tế, nhận định, các quan chức EU đang “hoảng loạn” và tính toán sai lầm. Viết trên mạng xã hội X, ông cảnh báo: “Nga sẽ thắng kiện và lấy lại số tiền đó… EU, đồng euro sẽ phải gánh hậu quả”.

Mưa lớn gây lũ quét ở Morocco, gây thương vong lớn

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây ra lũ quét tại tỉnh Safi, khu vực ven biển Đại Tây Dương của Morocco (Bắc Phi). Ngoài ra, 14 người khác đã phải nhập viện điều trị sau trận mưa lớn bất ngờ gây lũ quét xảy ra ngày 14/12.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dòng nước bùn cuồn cuộn cuốn trôi ô tô và thùng rác trên nhiều tuyến phố tại thành phố Safi, nằm cách thủ đô Rabat khoảng 300 km về phía nam. Theo nhà chức trách, chỉ sau một giờ mưa lớn, ít nhất 70 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại khu phố cổ lịch sử đã bị ngập nước.

Trong một thông cáo, chính quyền tỉnh Safi cho biết các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai, đồng thời những biện pháp cần thiết đã được áp dụng nhằm bảo đảm an toàn cho các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân.