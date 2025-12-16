Nga phản ứng bất ngờ khi Ukraine sẵn sàng từ bỏ NATO để đổi lấy hòa bình

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh Contributor/Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày thứ Hai về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng từ bỏ yêu cầu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Rõ ràng đây là một trong những vấn đề then chốt và cần được thảo luận riêng biệt trong tổng thể các vấn đề khác".

“Đó chính là bản chất của quá trình đàm phán - một quá trình mà tôi xin nhắc lại, chúng tôi không muốn tiến hành theo hình thức ồn ào", ông Peskov nhấn mạnh thêm.

Điện Kremlin từ lâu coi nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine là một trong những “nguyên nhân gốc rễ” dẫn đến xung đột hiện nay. Nga xem việc NATO tiếp tục mở rộng là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Ngược lại, NATO lập luận rằng việc khối này mở rộng sang các nước Baltic và các quốc gia hậu Xô Viết khác xuất phát từ nỗi sợ Nga.

Mỹ loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO

Dưới sức ép từ Mỹ, Tổng thống Zelensky đang tìm kiếm những thỏa hiệp khả thi nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO, khiến việc Kiev từ bỏ mục tiêu này trở thành một nhượng bộ tương đối dễ dàng, so với các vấn đề phức tạp hơn như nhượng bộ lãnh thổ.

Tuy nhiên, dù tạm gác lại tham vọng NATO, ông Zelensky vẫn yêu cầu các bảo đảm an ninh mạnh mẽ, tương tự Điều 5 của NATO, nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục tấn công trong tương lai.

Một trong những đề xuất đang được thảo luận là triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây tại Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.

Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và cảnh báo rằng quân đội phương Tây hiện diện tại Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas tuyên bố rằng nếu Ukraine không thể gia nhập NATO, nước này cần có các bảo đảm an ninh mang tính thực chất.

“Đó không thể chỉ là giấy tờ hay những lời hứa. Phải là lực lượng thực tế, năng lực thực tế, để Ukraine có thể tự bảo vệ mình”, bà Kallas nói.

Đàm phán Mỹ–Ukraine tiếp diễn tại Berlin

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa quan chức Ukraine và Mỹ vẫn đang diễn ra tại Berlin trong ngày thứ Hai, với sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Zelensky - dấu hiệu cho thấy tiến trình đang đạt những bước tiến đáng kể.

Điện Kremlin cho biết đang chờ kết quả của các cuộc thảo luận này, đồng thời bác bỏ ý tưởng đặt thời hạn cho một thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận trước Giáng sinh.

“Tôi không sẵn sàng nói về bất kỳ mốc thời gian nào. Vào thời điểm hiện tại, đó sẽ là việc vô ích nhất", ông Peskov nói.