Campuchia yêu cầu Thái Lan ngừng sử dụng F-16

"Triển khai tiêm kích F-16 trong lãnh thổ Campuchia là hành động sử dụng vũ lực không tương xứng và phi lý", Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết trong tuyên bố ngày 15/12, cáo buộc Thái Lan "xâm phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ Campuchia" và vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như các nguyên tắc trong ASEAN.

Bộ Ngoại giao Campuchia nói rằng chiến đấu cơ Thái Lan đã xâm nhập khoảng 80-90 km sâu trong vùng trời Campuchia, tiến hành những đợt không kích khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng, làm hơn 400.000 người phải sơ tán và gây ra "tàn phá diện rộng" ở các khu dân cư.

Tiêm kích F-16 Thái Lan ở sân bay Don Muang hồi tháng 3. Ảnh: Jetphotos

Giới chức Campuchia cũng cáo buộc những cuộc tấn công của Thái Lan đã gây thiệt hại và phá hủy hàng loạt di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có đền Preah Vihear.

"Những hành động này cấu thành vi phạm nghiêm trọng với luật nhân đạo quốc tế và các nghĩa vụ quốc tế trong bảo vệ dân thường, tài sản văn hóa", Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh.

Phnom Penh kêu gọi Bangkok lập tức chấm dứt "mọi cuộc không kích và các hoạt động quân sự gây nguy hiểm cho dân thường". Bộ Ngoại giao Campuchia tái khẳng định lập trường nhất quán, cam kết vững chắc của nước này trong thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 và Tuyên bố chung Kuala Lumpur ký ngày 26/10.

Campuchia đề nghị Thái Lan ngừng sử dụng vũ lực và quay lại giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc láng giềng hữu nghị tốt đẹp.

Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 15/12 tuyên bố tiêm kích F-16 đã tấn công mục tiêu ở huyện Srei Snam thuộc tỉnh Siem Reap, đánh dấu cuộc không kích đầu tiên tại tỉnh này.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich hôm nay cho biết tình hình ở biên giới "đang tiến triển từng bước" theo kế hoạch của quân đội và không có mối lo ngại đặc biệt nào ở giai đoạn này. Bộ trưởng Nakpanich khẳng định Thái Lan sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn khi Campuchia "chấm dứt thái độ thù địch một cách rõ ràng và công khai".

Vị trí huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Đồ họa: Nikkei

Căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên sau đó sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực, để tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp.

Thái Lan cho biết ít nhất 17 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột tái bùng phát, trong khi Campuchia nói đã có 12 dân thường thiệt mạng và không công bố thương vong quân nhân. Hàng trăm nghìn người Thái Lan và Campuchia sống dọc theo biên giới phải rời bỏ nhà cửa đến các trung tâm lánh nạn tạm bợ.