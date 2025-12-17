Thế giới 24h: Thái Lan phát tín hiệu mới về ngừng giao tranh

Giao tranh ở biên giới Thái Lan – Campuchia tiếp diễn đã khiến hàng chục người thiệt mạng (ảnh: Nation Thailand)

Thái Lan: Tình hình dọc biên giới tiến triển đúng kế hoạch

Phát biểu hôm 16/12, ông Nattapon cho biết, tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia đang tiến triển “từng bước” theo đúng kế hoạch của quân đội và không có mối lo ngại đặc biệt nào trong giai đoạn này.

Bình luận về một số tên lửa bị lực lượng Thái Lan thu giữ gần Đồi 500 ở khu vực Chong An Ma hôm 15/12, ông Nattapon cho biết, các cuộc điều tra đang tiếp tục và cơ quan tình báo chưa xác nhận bất cứ thông tin gì.

“Theo quy định, số vũ khí bị thu giữ thuộc quyền quản lý của quân đội Thái Lan. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiêu hủy chúng. Hiện tại, chúng đang được kiểm tra”, ông Nattapon nói.

Phản hồi những lo lắng của nước ngoài về việc Thái Lan ngăn chặn vận chuyển nhiên liệu, vật tư quân sự từ bên thứ ba đến Campuchia, ông Nattapon khẳng định, Thái Lan chỉ sử dụng các biện pháp hòa bình.

“Chúng tôi không sử dụng vũ lực hay vũ khí để hủy hoại lẫn nhau. Các biện pháp đó nhằm hạn chế khả năng hoạt động chống Thái Lan của Campuchia”, ông Nattapon nói.

Khi được hỏi rằng liệu giao tranh ở biên giới có thể kéo dài bao lâu, ông Nattapon nói: “Hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian”.

Theo ông Nattapon, Thái Lan chỉ đồng ý ngừng bắn khi Campuchia “rõ ràng và công khai chấm dứt các hành vi gây hấn”.

Campuchia chưa bình luận về các tuyên bố mới từ phía Thái Lan.

Mỹ tấn công thêm 3 xuồng, triệt hạ 8 người ở ngoài khơi Venezuela

3 vụ tấn công mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần đảo quốc Trinidad và Tobago, phía đông bắc Venezuela.

SOUTHCOM đăng ảnh tấn công tàu thuyền “chở ma túy” ở phía đông Thái Bình Dương (ảnh: SOUTHCOM)

Hôm 16/12, quân đội Mỹ tuyên bố đã triệt hạ 8 người trong 3 vụ tấn công mới nhằm vào các tàu thuyền ở phía đông Thái Bình Dương, vài ngày sau vụ một tàu chở dầu của Venezuela bị bắt giữ.

Thông báo trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết, các vụ tấn công được thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

“Tổng cộng có 8 người thiệt mạng”, SOUTHCOM thông báo.

“3 người trên tàu thứ nhất, 2 người trên tàu thứ hai và 3 người trên tàu thứ ba”, SOUTHCOM tuyên bố, cáo buộc 3 tàu này “tham gia hoạt động buôn ma túy” nhưng không đưa bằng chứng.

Theo Reuters, kể từ tháng 9, ít nhất 90 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương và trên vùng biển Caribe (gần Venezuela).

Vụ xả súng ở bãi biển Úc: IS có dính líu?

2 nghi phạm xả súng nhắm vào sự kiện mừng lễ hội Hanukkah trên bãi biển Bondi, Sydney (Úc), khiến 15 người thiệt mạng dường như có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cảnh sát Úc hôm 16/12 cho biết.

Vụ tấn công hôm 14/12 là vụ xả súng tồi tệ nhất xảy ra ở Úc trong gần 30 năm qua, và đang được điều tra như hành động khủng bố nhắm vào cộng đồng người Do Thái, theo Reuters.

Trong số 2 tay súng, một kẻ là Sajid Akram, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tay súng thứ hai là Naveed Akram (con trai của Sajid Akram), 24 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch do trúng đạn của cảnh sát.

“Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố chịu ảnh hưởng bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Hai nghi phạm trong vụ án là cha và một người con trai”, Krissy Barrett – Ủy viên cảnh sát Liên bang Úc – nói với các phóng viên.

Bà Barrett cho biết, 2 nghi phạm đã “tự liên kết” với một tổ chức khủng bố, và vụ tấn công không liên quan gì tới tôn giáo.

Cảnh sát Úc cho biết, họ đã phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế và 2 lá cờ có liên quan đến IS trong chiếc ô tô đăng ký tên của Naveed Akram.