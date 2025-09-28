Thế giới 24h: Nga tố Ukraine đang dàn dựng một cuộc tấn công có thể đẩy châu Âu tới Thế chiến III

Một chiếc UAV được cho là rơi ở Ukraine (ảnh: Kyiv Post)

Moscow: Ukraine dùng lại UAV Nga, có thể nhắm vào một nước thành viên NATO

Bình luận trên Telegram hôm 27/9, bà Zakharova trích dẫn thông tin từ truyền thông Hungary rằng, Ukraine có ý định dàn dựng cuộc tấn công nhằm vào một nước thành viên NATO và đổ lỗi cho Moscow.

“Trong lịch sử hiện đại, châu Âu chưa bao giờ gần nguy cơ bùng nổ Thế chiến III hơn thế”, bà Zakharova cảnh báo.

Theo bà Zakharova, kế hoạch của Ukraine là thu thập và sửa chữa một số máy bay không người lái Nga (bị bắn rơi hoặc áp chế điện tử), lắp đầu đạn sát thương, ngụy trang chúng thành “UAV Nga” và tập kích các trung tâm hậu cần lớn của NATO ở Ba Lan, Romania.

“Đồng thời, họ sẽ tiến hành chiến dịch phát tán thông tin sai lệch khắp châu Âu để đổ lỗi cho Moscow và kích động cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga với NATO”, bà Zakharova bình luận.

Để chuẩn bị cho hành động này, hôm 16/9, một số UAV có thể đã được chuyển đến thao trường Yavorov (phía tây Ukraine). Trước đó, các UAV được sửa chữa tại nhà máy LORTA, tỉnh Lviv (Ukraine), bà Zakharova cho hay.

Theo bà Zakharova, lực lượng Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trên tiền tuyến. Đứng trước sự sụp đổ mang tính chiến lược, chính quyền Kiev đang cố lôi kéo Nga vào một cuộc đối đầu lớn hơn với NATO.

Giới chức Kiev chưa bình luận về các tuyên bố của bà Zakharova.

Ukraine: Nga phóng 115 UAV, đánh trúng hạ tầng quan trọng ở Vinnytsia

Giới chức Ukraine thông báo, quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV từ đêm 26/9 tới rạng sáng 27/9 ở nhiều khu vực.

Cháy lớn ở Vinnytsia sau vụ UAV tập kích (ảnh: Pravda)

Ở Vinnytsia (tỉnh miền trung Ukraine), bà Natalia Zabolotna – phó thống đốc tỉnh – xác nhận, UAV Nga đánh trúng một cơ sở hạ tầng quan trọng. Hỏa hoạn và tình trạng gián đoạn dịch vụ đường sắt xảy ra ở một số khu vực, nhưng đã được kiểm soát.

Không có thương vong nào ở Vinnytsia được báo cáo, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết.

Vinnytsia nằm ở miền trung Ukraine, cách thủ đô Kiev khoảng 200 km về phía tây nam.

Hôm 27/9, không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 115 UAV vào nhiều khu vực, trong đó 97 chiếc bị bắn hạ hoặc áp chế điện tử. 17 UAV lọt lưới phòng không đã đánh trúng 6 địa điểm.

Cùng ngày 27/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này kiểm soát thêm làng Mayske và Derilovo (đều thuộc vùng Donetsk) và làng Stepovoye (vùng Dnipropetrovsk).

Liên hợp quốc tái áp đặt trừng phạt, Iran triệu hồi đại sứ ở 3 nước

Các lệnh trừng phạt Liên hợp quốc tái áp đặt đối với Iran dự kiến có hiệu lực từ 0h ngày 28/9, sau khi nghị quyết về việc hoãn trừng phạt do Nga và Trung Quốc đưa ra không được thông qua.

Theo Al Jazeera, trước đó, hôm 26/9, Pháp, Đức và Anh (còn gọi là nhóm E3) đã cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) năm 2015 nhằm ngăn chặn nước này chế tạo vũ khí hạt nhân, và kêu gọi Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Để phản ứng, hôm 27/9, Iran triệu hồi đại sứ tại Anh, Pháp và Đức về nước.

“Sau hành động vô trách nhiệm của 3 nước châu Âu nhằm khôi phục các nghị quyết trừng phạt vốn đã bị bãi bỏ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại sứ Iran tại Đức, Pháp và Anh đã được triệu hồi về Tehran để tham vấn”, Tasnim và nhiều hãng thông tấn Iran khác đưa tin.

Theo Al Jazeera, cách đây khoảng một tháng, 3 nước Anh, Pháp và Đức đã khởi động thủ tục để Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt (bị đình chỉ từ năm 2016) nhằm vào Iran. Nhóm E3 cáo buộc Iran không minh bạch về chương trình hạt nhân, trong khi Tehran bác bỏ.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm toàn cầu trong việc hợp tác với Iran về các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, quân sự, ngân hàng và vận tải biển.

Đây được cho là đòn giáng nặng nề đối với Iran. Đồng nội tệ Iran (đồng rial) đã rơi xuống mức thấp kỷ lục hôm 27/9, với tỷ giá hơn 1,1 triệu rial đổi 1 USD trên thị trường tự do.