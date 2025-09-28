Khánh thành cầu Phong Châu sau 9 tháng cấp tập thi công

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới để thay thế cho cầu Phong Châu cũ đã bị nước lũ kéo sập trong trận mưa bão Yagi hồi tháng 9/2024. Cầu Phong Châu mới được khởi công vào ngày 21/12/2024.

Bộ Xây dựng cho biết, hoàn thành Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trước 3 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa lớn nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 32C và mạng lưới giao thông trong khu vực, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Thọ gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương gắn biển công trình cầu Phong Châu mới vào sáng nay 28/9

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 652,88m. Điểm đầu dự án từ Km0+00 (khoảng Km21+50,0 trên quốc lộ 32C tránh TP Việt Trì), thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũ; điểm cuối Km0+652,88 (khoảng Km18+551,4 trên quốc lộ 32C), thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới để kịp thời xử lý sự cố sập cầu Phong Châu cũ trên quốc lộ 32C, đảm bảo tính cấp thiết, nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ; sớm kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông qua hai bên bờ sông nối huyện Tam Nông (nay là xã Vạn Xuân) với huyện Lâm Thao (nay là xã Phùng Nguyên), tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong vùng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Cầu Phong Châu mới đã chính thức thông xe sau 9 tháng cấp tập thi công xây dựng

Dự án có tổng mức đầu tư là 635,392 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương; Ban QLDA Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Xây dựng cầu Phong Châu mới đảm bảo bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường đầu cầu. Kết cấu phần trên sử dụng dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Phần cầu chính gồm 3 nhịp dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Kết cấu phần dưới mố, trụ bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi.

Đoạn đường vuốt nối hai đầu cầu đảm bảo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h; mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường tối thiểu 20,5m.

Phát biểu tại lễ khánh thành sáng nay 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, cầu Phong Châu mới là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; gắn kết giữa con người với con người; nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Quân đội Việt Nam anh hùng; hàn gắn vết thương và nhen lên niềm tin, hạnh phúc; gắn kết chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương và nhân dân.

Theo Thủ tướng, chúng ta đã nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão Yagi để lại; kết nối giao thông, kết nối kinh tế liên vùng; đảm bảo an ninh, quốc phòng; đảm bảo đi lại, đời sống của người dân; thể hiện ý chí, tinh thần của quân đội ta là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng,” “đã ra quân là chiến thắng.”

“Việc quyết định giao cho Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, tỉnh Phú Thọ đầu tư cầu Phong Châu mới theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp là quyết định đúng đắn, phù hợp thực tế; có sự phối hợp chặt chẽ, chung sức, đồng lòng giữa các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Công trình được triển khai vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm được thời gian, kinh phí”, Thủ tướng nhấn mạnh.