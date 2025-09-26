Thế giới 24h: Cảnh tượng tan hoang ở Philippines khi bão Bualoi quét qua

Một đoạn đê ở tỉnh Antique bị lũ cuốn trôi (ảnh: Inquirer)

Thiệt hại ở Philippines do bão Bualoi

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 400.000 người phải sơ tán khi bão Bualoi (Philippines gọi là Opong) đổ bộ Philippines hôm 26/9, CNA đưa tin.

Ở nhiều khu vực tại Philippines, bao gồm cả thủ đô Manila, các cơ quan chính quyền và trường học phải ngừng hoạt động. Bão Bualoi đổ bộ chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa gây thiệt hại lớn ở miền bắc Philippines, khiến 14 người thiệt mạng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hỗ trợ người dân sơ tán khi bão Bualoi gây mưa lớn, ngập lụt (ảnh: AFP)

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Philippines cho biết, ở thị trấn San Policarpo (thuộc tỉnh Đông Samar), bão Bualoi quét qua với sức gió lên tới 110 km/h, gây mất điện ở nhiều khu vực. Một số ngôi làng bị ngập lụt và có 2 trận lở đất nhỏ được ghi nhận.

Ở tỉnh Đông Samar và Bắc Samar, khoảng 73.000 người đã được sơ tán.

Mái tôn bị thổi bay trong bão Bualoi ở tỉnh Masbate, Philippines (ảnh: X)

4 trường hợp tử vong do bão Bualoi đều được ghi nhận ở tỉnh Masbate (miền trung Philippines). Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn bão.

Giới chức Masbate cho biết, 3 người thiệt mạng do bị cây đổ, tường đổ và vật nặng rơi trúng. Người thứ 4 tử vong do bị sét đánh.

Cảnh tan hoang ở tỉnh Samar khi bão Bualoi quét qua (ảnh: Rappler)

Thống đốc Masbate – ông Antonio Kho – đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ ngay lập tức. Nhu cầu cấp thiết ở tỉnh này là dọn dẹp các đống đổ nát, khôi phục nguồn điện và mở lại các cảng để tiếp nhận viện trợ.

“Hầu hết đường sá của chúng tôi trong tình trạng không thể lưu thông”, ông Kho nói.

Ở quần đảo Visayas (miền trung Philippines) hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người dân phải dùng thuyền hoặc lội qua dòng nước ngập tới thắt lưng trên những con phố bị ngập nặng.

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết, vào lúc 17h chiều 26/9, bão Bualoi vẫn duy trì sức gió gần tâm bão 110 km/h, gió giật tới 150 km/h và di chuyển theo hướng tây – tây bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 35 km.

Nhiều khu vực ngập trong bùn ở Philippines (ảnh: Rappler)

Ông Zelensky “sẵn sàng” từ chức

Hôm 25/9, phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Axios (báo Mỹ), Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẵn sàng từ chức sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine chấm dứt.

“Mục tiêu của tôi là chấm dứt xung đột, chứ không phải tiếp tục tranh cử”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẽ yêu cầu quốc hội tổ chức bầu cử nếu lệnh ngừng bắn được thiết lập, mặc dù Hiến pháp Ukraine quy định cấm bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

“Trong thời gian ngừng bắn, tôi nghĩ an ninh là đủ để tổ chức bầu cử. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Zelensky.

Tiết lộ thêm về khả năng từ chức, ông Zelensky cho rằng, người dân Ukraine cần một nhà lãnh đạo với “nhiệm vụ mới” để đưa ra những quyết định cần thiết nhằm bảo đảm hòa bình lâu dài.

“Nếu chúng tôi chấm dứt xung đột với Nga, vâng, tôi sẵn sàng không tham gia tranh cử. Đó không phải mục tiêu của tôi. Trong giai đoạn khó khăn này, tôi muốn được cống hiến. Đó luôn là điều tôi mong muốn. Mục tiêu của tôi là chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nói thêm.

Năm 2019, ông Zelensky đắc cử Tổng thống Ukraine. Nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng chính quyền Kiev từ chối tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

Nga: Ông Trump vẫn cam kết hòa bình ở Ukraine

Điện Kremlin hôm 25/9 cho rằng, Tổng thống Mỹ vẫn cam kết nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi ông Donald Trump đột ngột đảo ngược lập trường theo hướng có lợi cho Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)

Hôm 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Trump đăng bình luận chỉ trích Nga và cho rằng Ukraine có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau đó cho biết, ông Trump đang “cực kỳ mất kiên nhẫn” với Nga vì Moscow không “đưa ra đủ cam kết để chấm dứt xung đột”.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có đang rút lại cam kết hỗ trợ chấm dứt xung đột ở Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 25/9 nói:

“Không, không phải vậy. Thực tế, chúng tôi nhận thấy những luận điểm khác từ Washington. Hiện tại, chúng tôi cho rằng Washington vẫn giữ ý chí chính trị, và Tổng thống Trump cũng vậy, để tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

“Chúng tôi ủng hộ nỗ lực này và Nga vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình”, ông Peskov nói.

Biểu tình Gen Z ở Ấn Độ, 4 người thiệt mạng

Hôm 25/9, Ladakh – vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ – rung chuyển bởi các cuộc biểu tình do thanh thiếu niên thế hệ Z (Gen Z) dẫn đầu. Nhiều thanh niên xông vào các văn phòng của đảng Bharatiya Janata (BJP) và đốt phá. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là thành viên của đảng này.

Xe cảnh sát bị thiêu rụi ở Ladakh (ảnh: Tsewang Rizgin)

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh ở Ladakh. Chính quyền địa phương cho biết, hàng chục nhân viên an ninh cũng bị thương.

Theo Al Jazeera, người biểu tình kêu gọi quyền tự trị nhiều hơn cho Ladakh, quyền được tự bầu chọn chính quyền địa phương và giải quyết tình trạng thất nghiệp.

Sonam Wangchuk – nhà hoạt động chính trị ở Ladakh – tuyên bố, thanh thiếu niên đã quá chán nản và cho rằng phương thức biểu tình ôn hòa là “không hiệu quả”.

“Đây là sự bùng nổ của giới trẻ, một kiểu cách mạng Gen Z, và họ đã xuống đường”, Wangchuk nói trong một đoạn video, đồng thời nhắc đến cuộc biểu tình do thanh thiếu niên dẫn đầu ở Nepal hồi đầu tháng 9 gây ra thiệt hại đáng kể và buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức.

Bộ Nội vụ Ấn Độ hôm 25/9 cho biết, các cuộc đụng độ với “đám đông hỗn loạn” đã khiến hơn 30 nhân viên an ninh bị thương, và cảnh sát “buộc phải nổ súng” để tự vệ, dẫn đến “một số thương vong”.

Chính phủ Ấn Độ cho rằng, thanh niên ở Ladakh đã bị Sonam Wangchuk kích động.

Giới chức an ninh Ấn Độ cho biết, thi thể của 4 dân thường thiệt mạng trong cuộc biểu tình đã được trao trả cho gia đình.