Thế giới 24h: NATO cảnh báo đáp trả Nga

NATO tăng cường cảnh giác sau các vụ máy bay quân sự, UAV xâm nhập gần đây (ảnh: Guardian)

NATO: Nga phải dừng lại

Hôm 19/9, Estonia cáo buộc 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga xâm nhập không phận nước này trong vòng 12 phút, trước khi bị các tiêm kích của NATO và Italia buộc rời đi. Hôm 10/9, Ba Lan tuyên bố có 19 UAV xâm nhập không phận. Quân đội nước này phối hợp với lực lượng NATO đã bắn hạ một số UAV “gây đe dọa”.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc từ phía Estonia và Ba Lan.

NATO hôm 23/9 ra tuyên bố: “Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành động này, vốn mang tính leo thang, có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lần và gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Nga phải dừng lại”.

“Nga không nên nghi ngờ về việc NATO và các đồng minh sẽ sử dụng, theo luật pháp quốc tế, mọi công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết để tự vệ, đối phó với mọi mối đe dọa”, NATO cảnh báo.

“Chúng tôi sẽ phản ứng theo cách thức, thời điểm và phạm vi cần thiết”, tuyên bố nhấn mạnh.

Cùng ngày 23/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, khối này sẽ “bảo vệ từng tấc lãnh thổ của đồng minh”.

“Chúng tôi không muốn thấy Nga tiếp tục hành động nguy hiểm này nữa, cho dù là cố ý hay vô tình. Chúng tôi luôn sẵn sàng và sẽ tiếp tục bảo vệ từng tấc lãnh thổ của đồng minh”, ông Rutte nói trong cuộc họp báo.

Khi được hỏi rằng liệu lực lượng NATO có sẵn sàng bắn hạ các máy bay Nga xâm phạm không phận hay không, ông Rutte cho biết, mọi quyết định sẽ được đưa ra “theo thời gian thực, dựa trên thông tin tình báo và mối đe dọa”.

Về vụ việc ở Estonia, ông Rutte cho rằng các máy bay xâm nhập “không gây ra mối đe dọa trực tiếp”.

Nga giáng đòn Ukraine, trả đũa vụ tập kích ở Crimea

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/9 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các đòn tập kích vào mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine để đáp trả vụ “tấn công khủng bố” nhằm vào bán đảo Crimea.

Binh sĩ Ukraine tìm cách bắn hạ UAV trong đêm (ảnh: Pravda)

Lực lượng vũ trang đêm qua đã mở đợt tập kích nhằm vào các điểm triển khai đặc nhiệm Ukraine và “lính đánh thuê nước ngoài thuộc đơn vị Ghost” của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) ở tỉnh Odessa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đây được cho là đơn vị của Ukraine đứng sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào Crimea.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đòn tập kích mới, quân đội Nga cũng tấn công kho chứa UAV tại sân bay Shkolny, tỉnh Odessa. Đây được cho là nơi lực lượng Ukraine phóng UAV vào Crimea. Các cuộc tấn công khác nhắm vào nhà xưởng của Motor Sich – nơi chế tạo UAV cho quân đội Ukraine.

Không quân Ukraine hôm 23/9 tuyên bố, Nga tập kích bằng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 115 UAV. Trong đó, có 103 UAV bị bắn hạ hoặc áp chế điện tử.

Hôm 22/9, chính quyền Crimea thông báo, lực lượng Ukraine tập kích khu dân cư Foros trên bán đảo, khiến 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương, một khu nghỉ dưỡng và một trường học bị hư hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đòn tập kích vào Crimea, nhưng tuyên bố mục tiêu là sân bay quân sự Kacha của Nga.

Mật vụ Mỹ triệt phá "mối đe dọa" lớn trước bài phát biểu của ông Trump

Cơ quan Mật vụ Mỹ hôm 23/9 cho biết, họ đã phát hiện và triệt phá một mối đe dọa viễn thông ở New York, có khả năng làm gián đoạn và phá hoại dịch vụ di động.

Thông tin này được đưa ra khi các nhà lãnh đạo quốc tế chuẩn bị dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu quan trọng.

Giới chức mật vụ Mỹ cho biết, hệ thống liên lạc bị triệt phá bao gồm hơn 100.000 thẻ SIM và 300 máy chủ. Các máy chủ này được thiết kế để nhắn tin ẩn danh, mã hóa và có khả năng cản trở dịch vụ liên lạc khẩn cấp.

“Mức độ làm gián đoạn viễn thông quốc gia do mạng lưới này gây ra là không thể xem nhẹ”, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ - ông Sean Curran - nói.

Một quan chức Mỹ tiết lộ, mạng lưới vừa bị triệt phá có thể gửi tới 30 triệu tin nhắn văn bản/phút mà không tiết lộ danh tính người gửi.

“Đây là hoạt động có quy mô chưa từng có”, quan chức này lưu ý.