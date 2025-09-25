Thế giới 24h: Phản ứng của ông Zelensky khi ông Trump tuyên bố Ukraine có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ”

Ông Zelensky gặp ông Trump hôm 23/9 (ảnh: DW)

Ông Zelensky: Có “tín hiệu tích cực” từ ông Trump

Hôm 24/9, trong cuộc phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Ukraine cho biết ông “ngạc nhiên” khi ông Trump tuyên bố Ukraine có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu” trong cuộc xung đột với Nga.

“Tôi thực sự ngạc nhiên. Ý tôi là, tôi hoàn toàn tin tưởng vào người dân Ukraine, về quân đội Ukraine và về sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của Mỹ. Nhưng Tổng thống Trump lại lạc quan hơn và cho thấy rằng ông ấy đang muốn ủng hộ Ukraine đến cùng”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, những tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ cũng cho thấy “tín hiệu rất tích cực”.

“Và tôi nhận thấy rằng, vâng, đúng là có hơi bất ngờ đối với tôi – tôi thấy tín hiệu rất tích cực rằng, ông Trump và nước Mỹ sẽ ủng hộ chúng tôi cho đến khi cuộc xung đột này chấm dứt. Chúng ta hãy chờ xem, hy vọng là mọi việc sẽ đúng như vậy”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, hôm 23/9, sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump bất ngờ đăng lên mạng xã hội Truth rằng Ukraine có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ” và “thậm chí tiến xa hơn” trong cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ và không thể chiến thắng trước một nước lớn như Nga.

Hôm 24/9, DeepState (trang tin có liên hệ với lực lượng Ukraine) đưa tin, quân đội Nga đã kiểm soát thêm làng Novomykolaivka ở vùng Dnipropetrovsk và làng Novoivanivka ở vùng Zaporizhia. 3 ngôi làng khác ở các khu vực Dnipropetrovsk và Kherson cũng đang bị uy hiếp.

Điện Kremlin: Ông Trump đã sai lầm

Phát biểu hôm 24/9, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, nền kinh tế Nga ổn định và quân đội Nga vẫn đạt được các bước tiến đều đặn trên chiến trường, trái ngược với những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump.

Binh sĩ Nga tác chiến trên tiền tuyến Ukraine (ảnh: TASS)

“Theo chúng tôi biết, những tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau cuộc trao đổi với ông Zelensky và rõ ràng là chịu ảnh hưởng bởi tầm nhìn do ông Zelensky đề ra. Tầm nhìn này hoàn toàn trái ngược với tình hình hiện tại”, ông Peskov nói.

Về kịch bản Ukraine có thể giành lại lãnh thổ, ông Peskov cho rằng đây là “lập luận sai lầm”.

“Tình hình trên tiền tuyến đã tự nói lên điều đó”, ông Peskov nói.

Bình luận về việc ông Trump kêu gọi các nước châu Âu ngừng nhập khẩu năng lượng Nga, ông Peskov lưu ý, Tổng thống Mỹ “cũng là doanh nhân”.

“Ông Trump chưa bao giờ che giấu ý định bảo vệ lợi ích của nền kinh tế Mỹ. Cách đơn giản nhất là buộc cả thế giới phải trả nhiều tiền hơn cho dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, ông Trump “phần lớn đã thành công” trong việc hướng EU tới nguồn năng lượng của Mỹ. Trong khi đó, Nga không chịu nhiều tác động vì đã chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang các thị trường lớn như Ấn Độ, Trung Quốc.

Mỹ: Nổ súng ở văn phòng ICE

Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) – ông Todd Lyons – hôm 24/9 cho biết, có thương vong trong vụ nổ súng nhằm vào văn phòng của ICE ở thành phố Dallas, bang Texas.

“Nghi phạm dường như là một tay bắn tỉa từ vị trí trên cao. Hắn bắn vào khu vực cửa thoát hiểm từ khoảng cách vài trăm mét”, ông Lyons nói.

Theo ông Lyons, sau khi nổ súng, nghi phạm đã tự sát.

Cảnh sát Dallas cho biết, nghi phạm ngắm bắn từ một tòa nhà gần văn phòng ICE. Ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương do vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ danh tính các nạn nhân.

Vụ tấn công được cho là xảy ra khi các đặc vụ của ICE chuyển những người bị giam giữ vào văn phòng ở Dallas, theo RT.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump nhậm chức, ICE là cơ quan dẫn đầu trong nỗ lực bắt giữ và trục xuất những người nhập cư trái phép khỏi Mỹ.