Philippines công bố thiệt hại sau 3 cơn bão liên tiếp

Philippines nỗ lực khắc phục hậu quả sau 3 trận bão lớn (ảnh: Inquirer)

Hôm 27/9, Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết, 3 cơn bão Opong, Nando, Mirasol – tên quốc tế lần lượt là Bualoi, Ragasa, Mitag – đổ bộ liên tiếp trong nửa cuối tháng 9 đã khiến 19 người thiệt mạng. Trong đó, danh tính của 15 nạn nhân đang chờ xác nhận.

Ngoài ra, NDRRMC cũng ghi nhận 18 người bị thương và 14 trường hợp mất tích vẫn đang chờ xác minh.

Theo NDRRMC, thiệt hại do 3 cơn bão gây ra đã ảnh hưởng tới hơn 520.000 hộ gia đình, tương đương hơn 2 triệu người, ở nhiều khu vực.

Tổng cộng 407.914 người đã được sơ tán ở các khu vực bị ảnh hưởng. Khoảng 352.000 người bị buộc phải rời khỏi nơi ở.

Có 32 thành phố và thị trấn được đặt trong tình trạng thảm họa. Nguồn cấp điện bị gián đoạn ở 143 thành phố, thị trấn (trong đó 105 nơi đã được khôi phục). Ngoài ra, 14 khu vực bị gián đoạn nguồn cấp nước (đã được khôi phục hoàn toàn).

Ít nhất 5.200 ngôi nhà bị hư hại, cùng với 243 đoạn đường và 46 cây cầu, theo NDRRMC. Hơn 76.000 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển do biển động.

Philippines ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng do 3 cơn bão gây ra lên tới 822,16 triệu peso (gần 14 triệu USD) ở các khu vực Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Tây Visayas, Trung Visayas và CAR. Thiệt hại về nông nghiệp là 914,88 triệu peso (hơn 15 triệu USD).

Ngân sách cứu trợ do NDRRMC ước tính khoảng 57,93 triệu peso (hơn 985.000 USD) và gần 70% trong số 122.800 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng đã nhận được hỗ trợ.

Theo Inquirer, trong 2 tuần cuối tháng 9, Philippines chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của 3 cơn bão Bualoi, Ragasa và Mitag. Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được thực hiện.

Hôm 27/9, Bộ Công trình Công cộng và Đường bộ Philippines thông báo, 16 đoạn đường quốc lộ vẫn chưa thể lưu thông do ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới và gió mùa tây nam (tiếng địa phương gọi là habagat) gây ra những trận mưa lớn.

Trên đảo Panay, giao thông giữa 2 tỉnh Antique và Aklan tạm thời gián đoạn, do đoạn đường dẫn lên cầu Bacalan bị sập trong mưa lũ hôm 26/9.