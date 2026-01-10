Người đàn ông say rượu phóng ngược chiều trên cao tốc rồi tông vào hai ô tô

Khoảng 21h33 ngày 9/1/2026, tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình), anh Đỗ Văn H, sinh năm 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình, điều khiển mô tô 90B2-468.xx bất ngờ đi ngược chiều vào làn cao tốc.

Khi lao tới đoạn đường trên, xe mô tô do anh H điều khiển đã va chạm với hai ô tô biển số 90A-136.xx và 18A-475.xx. Cú va chạm khiến hai ô tô bị trầy xước nhẹ, mô tô hư hỏng nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có mặt ngay sau đó, kiểm tra nồng độ cồn và xác định anh H vi phạm ở mức 0,731 mg/l khí thở - gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để xem xét dấu hiệu gây rối trật tự công cộng vì hành vi đi ngược chiều, sử dụng rượu bia và gây tai nạn trên tuyến cao tốc trọng điểm.

Hành vi lái xe trong tình trạng say rượu, đặc biệt là đi ngược chiều trên cao tốc, được xem là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc cho nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng di chuyển, tốc độ và đặc biệt không sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.