Biểu tình lan rộng khắp Iran, internet mất kết nối hoàn toàn

Iran rơi vào tình trạng mất kết nối internet hoàn toàn hôm 8-1 trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến việc mất internet nhưng Chính phủ Iran trước đây từng ngắt internet để đối phó với các cuộc biểu tình.

Trước đó, cùng ngày, tổ chức giám sát an ninh mạng toàn cầu NetBlocks (Anh) đã ghi nhận sự cố gián đoạn mạng tại TP Kermanshah trong lúc biểu tình bùng phát.

Tổ chức Nhân quyền Iran (IHR, trụ sở tại Na Uy) cho biết ít nhất 45 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào cuối tháng 12-2025.

Người biểu tình tuần hành trên một cây cầu ở Tehran. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, bạo lực xung quanh các cuộc biểu tình đã khiến hơn 2.270 người bị bắt giữ.

Phản ứng trước tình hình trên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi kiềm chế trong cách xử lý các cuộc biểu tình.

Theo trang The Guardian, ông Pezeshkian nói rằng cần tránh mọi hành vi bạo lực hoặc ép buộc, đồng thời kêu gọi kiềm chế tối đa cũng như đối thoại, tham gia và lắng nghe yêu cầu của người dân.

Các cửa hàng đóng cửa trong các cuộc biểu tình tại khu chợ Tehran - Iran. Ảnh: AP

Nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình ở Iran được cho là sự trượt giá đột ngột của đồng nội tệ và tình trạng suy thoái kinh tế nói chung.

Đồng tiền tiếp tục mất giá, trong khi chính phủ tuyên bố chấm dứt tỉ giá hối đoái được trợ cấp cho các nhà nhập khẩu - một động thái đã khiến giá cả hàng hóa tăng vọt.

Giá thực phẩm trung bình ở Iran đã tăng hơn 70% kể từ năm ngoái và thuốc men tăng khoảng 50% trong cùng kỳ.

Trong khi đó, Chính phủ Iran đổ lỗi những khó khăn kinh tế của đất nước là do các yếu tố bên ngoài, chủ yếu là các lệnh trừng phạt khắc nghiệt mà phương Tây áp đặt lên Iran nhằm đáp trả chương trình hạt nhân của nước này.