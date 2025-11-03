Thế giới 24h: Lầu Năm Góc sẵn sàng hành động với quốc gia châu Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Pete Hegseth (ảnh: Reuters)

Ông Hegseth: Bộ Chiến tranh chuẩn bị hành động với Nigeria

Bình luận trên mạng xã hội hôm 2/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị hành động chống lại Nigeria (quốc gia ở Tây Phi).

“Việc sát hại những người theo Cơ đốc giáo vô tội ở Nigeria và ở những nơi khác phải chấm dứt ngay lập tức. Bộ Chiến tranh đang chuẩn bị hành động”, ông Hegseth bình luận, đề cập đến tên gọi mới của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong bài đăng, ông Hegseth cũng phát cảnh báo tới chính phủ Nigeria.

“Hoặc là chính phủ Nigeria phải bảo vệ những người theo Cơ đốc giáo hoặc chúng ta phải tiêu diệt những kẻ khủng bố đang gây ra tội ác khủng khiếp này”, ông Hegseth viết.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth hôm 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích “cuộc thảm sát hàng loạt” đối với những người theo Cơ đốc giáo ở Nigeria.

Ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ ngừng ngay lập tức mọi khoản viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria, đồng thời có thể “tấn công” nước này.

“Nếu Mỹ tấn công, điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng, tàn bạo và ngọt ngào, giống như những kẻ côn đồ khủng bố đã tấn công người Cơ đốc giáo yêu quý của chúng ta”, ông Trump viết.

Nigeria chưa lên tiếng sau những cảnh báo từ phía Mỹ. Trước đó, nước này đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc đàn áp người Cơ đốc giáo.

Cắt điện toàn bộ vùng Donetsk

Tình trạng mất điện khẩn cấp xảy ra khắp Donetsk (tỉnh phía đông Ukraine) sau đòn tập kích của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Nga tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine, đáp trả việc các cơ sở lọc dầu bị tấn công (ảnh: CNN)

Ông Vadym Filashkin, lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự vùng Donetsk, hôm 2/11, cho biết, các kĩ sư điện đang nỗ lực giải quyết vấn đề.

“Nguồn cung điện trong tỉnh sẽ được khôi phục sớm nhất có thể”, ông Filashkin nói.

Bộ Năng lượng Ukraine cho hay, tình trạng cắt điện khẩn cấp cũng xảy ra ở các tỉnh Zaporizhia, Kharkiv và Chernihiv, sau vụ tập kích của quân đội Nga.

Hôm 2/11, không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga tấn công bằng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 79 máy bay không người lái (UAV). Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ và gây nhiễu 67 UAV.

Robert "Magyar" Brovdi – Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) Ukraine – cảnh báo, lực lượng Ukraine đang chuẩn bị các đòn tập kích có thể gây mất điện diện rộng ở Nga.

Tiết lộ món quà ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được tặng điện thoại Xiaomi và một bộ dụng cụ viết thư pháp trong cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Yonhap hôm 2/11 đưa tin.

Theo Yonhap, ông Lee được ông Tập tặng 2 chiếc điện thoại Xiaomi do Tập đoàn công nghệ Xiaomi (Trung Quốc) sản xuất. Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý, màn hình của 2 chiếc điện thoại này được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Khi nhận điện thoại, ông Lee nói đùa rằng: “Không biết điện thoại này có được bảo mật không?”.

Ông Tập trả lời một cách hài hước: “Ngài có thể kiểm tra xem chúng có phần mềm theo dõi không”.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Hàn Quốc tặng ông Tập một bộ cờ vây làm bằng gỗ thông và một khay sơn mài khảm vỏ trai.

“Bàn cờ rất đẹp và tinh xảo. Cảm ơn ngài”, ông Tập nói khi nhận quà.

Theo Yonhap, ông Lee và ông Tập đều được biết tới là những người đam mê bộ môn cờ vây.

Đối với Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện, ông Lee tặng bà bộ ấm trà bằng bạc và một bộ kem dưỡng da cao cấp.

“Ngài chắc là bộ mỹ phẩm này dùng cho nữ chứ?”, ông Tập nói đùa khiến mọi người bật cười.