Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray

Sự kiện: Thời sự
Bị tàu hoả tông, người đàn ông 50 tuổi ở Quảng Trị đã tử vong tại chỗ, đoàn tàu gián đoạn hoạt động trong thời gian ngắn.

Sáng 15-10, tin từ Đội CSGT đường sắt số 1, Phòng 6 Cục CSGT, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ va chạm khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: MXH

Trước đó, khoảng 21 giờ 55 phút ngày 14-10, tại Km 633+500 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận Quảng Trị - Đông Hà, tàu SE20 (đầu máy D19E-920) di chuyển theo hướng Nam - Bắc, đã va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray.

Nạn nhân được xác định là ông N.C (50 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tử vong tại chỗ sau cú va chạm.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Đ.Nghĩa

Nguồn: [Link nguồn]

15/10/2025 08:54 AM (GMT+7)
