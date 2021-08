Thành phố đầu tiên ở Mỹ yêu cầu người dân chứng minh đã tiêm vaccine Covid-19

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 14:00 PM (GMT+7)

Một thành phố đầu tiên ở Mỹ yêu cầu người dân phải chứng minh rằng đã tiêm vaccine Covid-19 nếu muốn tham gia các hoạt động trong không gian kín, giới chức thành phố cho biết ngày 3.8.

Một điểm xét nghiệm Covid-19 ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đưa ra tuyên bố, rằng chỉ người đã tiêm vaccine mới được vào nhà hàng, phòng tập gym và cả các trung tâm giải trí.

Người dân New York có thể chứng minh rằng mình đã tiêm vaccine Covid-19 bằng giấy chứng nhận của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), giấy chứng nhận của thành phố hoặc giấy chứng nhận kỹ thuật số do bang New York cấp.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16.8 và New York là thành phố đầu tiên ở Mỹ áp dụng hình thức giới hạn này. Quy định áp dụng đối với cả những người từ nơi khác đến New York.

Tuy nhiên, quy định mới sẽ được áp dụng trước tại các cơ quan của thành phố. Các doanh nghiệp tư nhân sẽ phải tuân thủ quy định này từ ngày 13.9.

Đây được coi là nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng ở một trong những thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

“Đã đến lúc mọi người nên coi việc tiêm chủng là cần thiết để có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ và khỏe mạnh”, ông de Blasio nói.

“Nếu người dân muốn tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, họ cần phải tiêm vaccine”, thị trưởng New York nhấn mạnh. “Muốn tận hưởng những điều tuyệt vời trong ngày hè ở New York? Hãy tiêm vaccine”.

Số liệu mới nhất của chính phủ cho thấy khoảng 5 triệu người New York đã tiêm ít nhất một liều vaccine, tương đương 60% dân số thành phố.

Trong vài tháng qua, ông de Blasio đã tìm mọi cách để thúc đẩy người dân thành phố tiêm vaccine, bao gồm tặng tiền mặt 100 USD. Chương trình tặng tiền mặt mới bắt đầu vài ngày, đến nay thu hút 11.000 người tham gia tiêm vaccine.

