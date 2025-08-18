Hình ảnh cầu lớn nhất trên tuyến Vành đai 3 TPHCM trước ngày thông xe

Toàn cảnh công trình cầu Nhơn Trạch thuộc dự án thành phần 1A - đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (đường Vành đai 3 TPHCM).

Ghi nhận đến ngày 18/8, công trường cầu Nhơn Trạch vẫn đang khẩn trương hoàn thiện lắp đặt dải phân cách, hộ lan. Phần đường chính đã hoàn thành nhiều hạng mục trải nhựa, kẻ vạch.

Một đoạn thuộc dự án đã được kẻ vạch.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), dự án thành phần 1A - đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 (bao gồm cầu Nhơn Trạch) là một hạng mục của đường Vành đai 3 TPHCM. Tuyến này dài 8,14 km, điểm đầu giao với đường ĐT.25B (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối kết nối với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (địa phận phường Long Trường, TPHCM). Dự án sẽ khánh thành vào ngày 19/8 và chính thức đưa vào khai thác từ 7h ngày 20/8.

Theo phương án tổ chức giao thông, từ nay đến khi dự án thành phần 1 và 3 hoàn thành (dự kiến cuối năm 2026) sẽ cho phép khai thác đoạn từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) như đường ô tô thông thường, cho ô tô và xe máy lưu thông.

Cầu Nhơn Trạch đã sẵn sàng thông xe.

Phía Đồng Nai tổ chức 2 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch. Xe máy chỉ được phép lưu thông từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng. Ba điểm giao cắt đồng mức sẽ được điều tiết bằng biển báo và đèn tín hiệu. Phía TPHCM, ô tô từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trên toàn tuyến thành phần 1A sẽ cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ do nút giao trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chưa hoàn thiện toàn bộ.

Một số hạng mục còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện.

Cầu Nhơn Trạch là cầu có quy mô lớn nhất thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM, bắc qua sông Đồng Nai với 39 trụ và 2 mố cầu, trong đó phần chính gồm 5 trụ, 4 nhịp, tĩnh không thông thuyền cao 30,5m. Đây là một trong số 250 công trình tiêu biểu khánh thành và khởi công, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Giai đoạn đầu, xe con, xe tải nhỏ hơn 1,5 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở xuống được chạy với tốc độ 80 km/h. Xe máy được lưu thông đoạn từ TL25B đến nút giao Lý Tự Trọng thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, chưa được chạy qua cầu Nhơn Trạch.

Từ tháng 12/2026 trở đi (sau khi Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 hoàn thành), ô tô được chạy tốc độ 100 km/h. Trong đó, xe cơ giới lưu thông tuyến cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành), riêng cầu Nhơn Trạch khai thác giao thông hỗn hợp (tổ chức mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa làn xe cơ giới và làn xe hỗn hợp), làn xe cơ giới tốc độ 80 km/h, làn xe hỗn hợp tốc độ 60 km/h.

Cầu Nhơn Trạch (thuộc tuyến Tân Vạn - Nhơn Trạch) - đường vành đai 3 TPHCM đóng vai trò quan trọng, rút ngắn hành trình từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến TPHCM.

Khi đưa vào hoạt động, cầu sẽ giảm áp lực cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối linh hoạt và thúc đẩy lưu thông liên vùng hiệu quả hơn.