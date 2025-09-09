Quân đội Thái Lan nêu lý do chưa thả 18 binh sĩ Campuchia

Ngày 8-9, Quân đội Hoàng gia Thái Lan lên tiếng về nguyên nhân tiếp tục giam 18 binh sĩ Campuchia. Quân đội Thái Lan cho rằng các binh sĩ này bị bắt khi giao tranh vẫn đang diễn ra và nhấn mạnh rằng xung đột vũ trang dọc biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, theo tờ Nation.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan - ông Winthai Suvaree đưa ra phát ngôn trên sau khi Bộ Quốc phòng Campuchia trước đó cùng ngày cáo buộc rằng 18 binh sĩ Campuchia đã bị Thái Lan giam giữ trái phép suốt 41 ngày.

Phía Campuchia cho rằng các binh sĩ bị bắt vào sáng 29-7, sau khi thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm 28-7, vì vậy việc giam giữ là bất hợp pháp.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan - ông Winthai Suvaree. Ảnh: NATION

Đáp lại, ông Winthai lập luận rằng mặc dù thoả thuận ngừng bắn dự kiến bắt đầu từ nửa đêm 28-7 song binh sĩ Campuchia vẫn tiếp tục tấn công lính Thái Lan sang đến sáng hôm sau.

Người phát ngôn nói rằng 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trên lãnh thổ Thái Lan trong lúc giao tranh, điều mà ông mô tả là hành vi vi phạm ngừng bắn, do đó việc giam giữ là có cơ sở.

Theo ông Winthai, các binh sĩ Campuchia đang được đối xử phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và Công ước Geneva, mà cả Thái Lan và Campuchia đều là thành viên.

Ông Winthai giải thích rằng theo công ước, tù binh chỉ có thể được trao trả khi xung đột vũ trang đã chấm dứt hoàn toàn.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng quân đội Thái Lan đã bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho 18 tù binh Campuchia, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện cho bất kỳ tổ chức quốc tế nào muốn tiếp xúc với những binh sĩ này.

Về tình hình biên giới hai nước, người phát ngôn quân đội Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dưới nhiều hình thức.

Các hành vi này bao gồm do thám binh sĩ Thái Lan bằng máy bay không người lái, tổ chức biểu tình dân sự để khiêu khích binh sĩ Thái Lan, và xâm nhập biên giới nhằm tháo gỡ dây thép gai hoặc gài mìn.

“Những sự việc này chứng minh xung đột vũ trang vẫn chưa kết thúc, dù tình hình chung có vẻ đã bớt căng thẳng” - ông Winthai nói.

Campuchia chưa bình luận về phát ngôn của ông Winthai.