Thách thức bủa vây Taliban

Phép thử sớm tại sân bay Tình trạng hỗn loạn tại sân bay ở thủ đô Kabul là một phép thử sớm đối với khả năng xử lý khủng hoảng của Taliban. Một quan chức phong trào này hôm 19-8 thúc giục đám đông đang tập trung bên ngoài sân bay này trở về nhà nếu không có giấy phép đi lại. Theo giới chức Taliban và NATO, ít nhất 12 người đã thiệt mạng bên trong và xung quanh khu vực sân bay do bị trúng đạn hoặc giẫm đạp kể từ ngày 15-8. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết số lượng binh sĩ Mỹ hiện diện tại sân bay này đã tăng lên gần 5.000 vào cuối ngày 18-8, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh và điều phối hoạt động sơ tán công dân Mỹ, người Afghanistan làm việc cho lực lượng liên quân. Ông John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho báo The New York Times biết mục tiêu là đưa 5.000-9.000 người khỏi đó mỗi ngày. Tổng thống Biden cam kết duy trì lực lượng tại Afghanistan cho đến khi mọi công dân Mỹ được sơ tán, ngay cả khi điều này có nghĩa binh lính Mỹ có thể ở lại đó sau thời hạn chót rút quân ngày 31-8.