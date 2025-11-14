Mỹ tuyên bố mở chiến dịch quân sự mới theo lệnh của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hành động, và Bộ Chiến tranh đã sẵn sàng. Hôm nay, tôi xin công bố Chiến dịch Southern Spear”, ông Hegseth viết trên mạng xã hội X ngày 13/11. “Sứ mệnh này nhằm bảo vệ đất nước của chúng ta, loại bỏ những đường dây buôn ma túy và ngăn không để ma túy ăn mòn người dân. Tây Bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ - và chúng ta sẽ bảo vệ nó”.

Ông Hegseth không nói rõ liệu chiến dịch này có mở rộng sang các cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc là của các băng đảng ma túy trên vùng biển quốc tế Caribe hay không.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 20 tàu thuyền mà nước này cho là chở ma túy, khiến 76 người thiệt mạng.

Tờ CBS News ngày 13/11 đưa tin, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các hoạt động quân sự tiềm tàng nhằm vào Venezuela - quốc gia mà ông Trump cho là nơi hoạt động của các đường dây ma túy.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine nằm trong số những người đã trình bày với ông Trump các phương án mới, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu chưa được xác định trên khắp Venezuela.

Tổng thống Mỹ đã ra lệnh điều động lực lượng hải quân đến khu vực Caribe vào tháng trước, ám chỉ rằng ông có thể cho phép các cuộc không kích.

Để đối phó, Venezuela đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phủ nhận các cáo buộc của ông Trump về đường dây ma túy, cho rằng Washington đang “bịa đặt để châm ngòi cho một cuộc xung đột mới”.

"Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trên mọi địa hình và trong mọi hoàn cảnh", ông Maduro tuyên bố hôm 12/11 khi đăng tải những bức ảnh từ cuộc tập trận mới nhất lên mạng.