Ukraine: Phòng thủ ở Pokrovsk dễ “như đi nghỉ” cho đến khi Nga đưa đơn vị Rubicon xuất trận

Một trung tâm huấn luyện người điều khiển UAV của quân đội Nga. Ảnh: Euromaidan Press.

Đơn vị UAV tinh nhuệ nhất của Nga, Rubicon hiện tập trung truy tìm và triệt hạ đội vận hành máy bay không người lái (UAV) Ukraine, hoạt động liên tục tại những điểm nóng dọc tiền tuyến, tờ Financial Times (FT) cho biết.

Theo lời kể của các binh sĩ Ukraine, việc phòng thủ ở Pokrovsk trước đây “dễ như đi nghỉ”, cho tới khi đơn vị Rubicon xuất hiện tại khu vực này. Rubicon từng bước loại bỏ các nhóm UAV của Ukraine, tạo cơ hội cho bộ binh xâm nhập thành phố.

Ukraine cũng cho rằng Nga ngày càng táo bạo, đang thử nghiệm nhiều cách đánh mới. Thiếu yểm trợ phòng không, tác chiến điện tử và trinh sát, các đơn vị Ukraine trở nên dễ tổn thương hơn trước các đòn tấn công này.

Một binh sĩ vận hành UAV của Ukraine tên Dmytro mô tả quy tắc sinh tồn mới trên chiến trường: “Hãy khiêm tốn, im lặng, ngụy trang kỹ vị trí và đừng di chuyển nếu không cần thiết. Tốt nhất là ngồi yên trong chiến hào”, Dmytro nói.

Theo các chuyên gia, đơn vị Rubicon đã mở rộng quy mô lên 5.000 quân nhân cùng nguồn tài chính dồi dào. Nhiệm vụ chính của họ là phá vỡ tuyến hậu cần Ukraine, triệt hạ đội vận hành UAV và huấn luyện những đơn vị khác của Nga.

Một binh sĩ Ukraine khác cho biết: “Rubicon có rất nhiều người, đồng nghĩa có thể hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Họ thay ca sau mỗi 5 giờ, tranh thủ nghỉ ngơi. Chúng tôi thì khó hơn vì ít người để xoay vòng, nhưng vẫn phải chiến đấu và vẫn phải ngủ”.

Rob Lee, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia (Mỹ) nhận định Rubicon đã trở thành trung tâm đổi mới của quân đội Nga, phát triển cả chiến thuật lẫn công nghệ: “Rubicon không chỉ là một đơn vị đơn thuần, mà là trung tâm phát triển mọi loại hệ thống không người lái”.

Ông cho rằng Kiev cần xây dựng một chiến lược tác chiến rõ ràng và tập trung hơn để đối phó Rubicon – lực lượng đang được tổ chức rất bài bản.

Một sĩ quan tình báo Ukraine mang biệt danh “Azimut” cho biết Rubicon thể hiện “ý chí chính trị mạnh mẽ và vai trò rất lớn” của các cơ quan đặc nhiệm Nga. Sĩ quan này cũng xác nhận Rubicon thực sự là lực lượng mang tính “tinh hoa”.

Việc được ưu tiên về tuyển chọn nhân sự tạo nên bầu không khí đặc biệt xung quanh đơn vị tinh nhuệ này của Nga. Theo sĩ quan “Azimut”, nhờ sự hậu thuẫn chính trị, Rubikon có “cơ hội tối đa để phát triển, tiếp cận tối đa nguồn lực tài chính và công nghệ”.