ICC phát lệnh bắt hai lãnh đạo hàng đầu của Taliban

Ngày 8-7, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt hai lãnh đạo hàng đầu của Taliban với cáo buộc đàn áp phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan, theo đài CNN.

Theo thông báo của ICC, ông Haibatullah Akhundzada – lãnh tụ tối cao của Taliban và ông Abdul Hakim Haqqani – Chánh án Tối cao của Taliban bị nghi ngờ “ra lệnh, kích động hoặc xúi giục” các hành vi đàn áp đối với phụ nữ, trẻ em gái và những người không tuân theo chính sách giới của Taliban.

Ông Haibatullah Akhundzada – lãnh tụ tối cao của Taliban (phải) và ông Abdul Hakim Haqqani – Chánh án Tối cao của Taliban Ảnh: AMU TV

“Tuy Taliban áp đặt một số quy định và lệnh cấm đối với toàn dân, họ đặc biệt nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái vì giới tính, tước đoạt các quyền và tự do cơ bản” - theo thông báo ngày 8-7 của ICC.

“Cụ thể, Taliban đã tước đoạt nghiêm trọng – thông qua các sắc lệnh và chỉ thị – quyền được giáo dục, quyền riêng tư và đời sống gia đình, quyền tự do đi lại, tự do biểu đạt, tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo của phụ nữ và trẻ em gái” - thông báo nêu rõ.

Ngoài ra, những người khác – bao gồm “các đồng minh của phụ nữ và trẻ em gái” và những người có xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới được xem là “không phù hợp với chính sách giới của Taliban” – cũng bị nhóm này nhắm đến, theo ICC.

Hồi tháng 1, các công tố viên ICC cho rằng hai lãnh đạo Taliban “phải chịu trách nhiệm hình sự” vì các hành vi đàn áp dựa trên cơ sở giới kể từ ngày 15-8-2021.

Taliban gọi các lệnh bắt là “vô lý” và rằng lực lượng này không công nhận thẩm quyền của ICC.

Taliban cáo buộc ICC thể hiện “sự thù địch và căm ghét đối với tôn giáo thuần khiết của Hồi giáo” khi gọi cách diễn giải luật Sharia là tội ác chống lại loài người.

Việc ICC phát lệnh bắt lãnh đạo Taliban diễn ra chỉ một ngày sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết về tình hình tại Afghanistan. Nghị quyết bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc về tình trạng đàn áp nghiêm trọng, ngày càng tồi tệ, lan rộng và có hệ thống đối với tất cả phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan” và kêu gọi Taliban “nhanh chóng đảo ngược các chính sách này”.