Tổng thống Trump đe doạ Taliban đối diện "điều tồi tệ" nếu không trả Mỹ căn cứ Bagram

Reuters hôm nay (21/9) dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu chính quyền Afghanistan không "trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, chính là nước Mỹ, thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra".

Máy bay hạ cánh xuống căn cứ Bagram. Ảnh: The Hill

Ông Trump không nêu chi tiết "điều tồi tệ" đó có thể là gì. Tuyên bố được ông đưa ra vài giờ sau khi chính quyền Taliban bác bỏ khả năng cho phép Mỹ trở lại kiểm soát căn cứ Bagram.

Căn cứ Bagram, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 40 km về phía Bắc, được Liên Xô xây dựng từ thập niên 1950, nhưng trở thành căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ trong chiến dịch can thiệp vào Afghanstan sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Vào giai đoạn đỉnh điểm, nơi đây có hơn 100.000 binh sĩ đồn trú, hai đường băng dài, bệnh viện và một nhà giam. Mỹ được cho là đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng tại căn cứ Bagram.

Theo CNN, ông Trump từng nhiều lần đề cập đến căn cứ Bagram. Hôm 19/9, ông chính thức xác nhận Washington "đang tìm cách lấy lại căn cứ không quân Bagram".

Tuy không nêu rõ liệu Washington có đang đàm phán với Taliban về vấn đề này hay không, Tổng thống Trump khẳng định ông có đòn bẩy vì chính quyền tại Afghanistan "cần nhiều thứ từ Mỹ". Mỹ hiện chưa công nhận Taliban và duy trì mức độ tiếp xúc tối thiểu với Taliban, chủ yếu xoay quanh các cuộc đàm phán con tin.

Ông Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden đã đánh mất căn cứ vì chiến dịch rút quân "thảm họa toàn diện" năm 2021. "Tôi từng có ý định rút quân khỏi Afghanistan, nhưng là rút đi trên tư thế mạnh mẽ. Tôi còn có ý định giữ lại Bagram, một trong những căn cứ lớn nhất thế giới", ông Trump nói.

Theo CNN, ông Trump và giới chức an ninh quốc gia Mỹ đã âm thầm thảo luận nhiều tháng qua về khả năng đòi lại căn cứ Bagram. Giới chức Mỹ muốn dùng căn cứ Bagram để giám sát Trung Quốc. Khoảng cách từ căn cứ này đến vùng Tây Tạng chỉ vào khoảng 700km.