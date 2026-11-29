Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Perm là tàu ngầm lớp Yasen-M thứ 5 được bàn giao cho hạm đội trong 6 năm qua. Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ như vậy – những vũ khí có tầm vóc và ý nghĩa toàn cầu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Perm, xưởng đóng tàu Sevmash, Severodvinsk, Nga. (Ảnh: Điện Kremlin)

Tháng 7, Đô đốc Alexander Moiseyev, Tư lệnh Hải quân Nga, xác nhận Perm sẽ được đưa vào hoạt động trước khi năm 2026 kết thúc. Đúng theo kế hoạch, con tàu chính thức được biên chế vào ngày 27/11.

Mặc dù tàu ngầm tấn công hạt nhân thường không được xếp vào nhóm vũ khí chiến lược như tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, chúng vẫn có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo được thiết kế chủ yếu để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu trên đất liền, trong khi tàu ngầm tấn công như lớp Yasen có khả năng đối phó cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền.

So với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei, hỏa lực của Yasen-M thấp hơn đáng kể.Khả năng hoạt động dài ngày nhờ động cơ hạt nhân, kết hợp với tên lửa hành trình tầm xa, độ chính xác cao và tốc độ siêu thanh, giúp lớp tàu này sở hữu năng lực tác chiến đáng gờm. Những tên lửa có tốc độ rất cao cũng được kỳ vọng giúp chúng xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến.

Đáng chú ý, Perm được xem là tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được biết đến là thiết kế ngay từ đầu để tích hợp tên lửa hành trình siêu thanh. Khả năng này mở rộng đáng kể các phương án tác chiến của tàu, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào những mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Yasen-M cũng là lớp tàu ngầm tấn công có kích thước lớn nhất được phát triển kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Một trong những điểm nổi bật trong thiết kế là hệ thống sonar hình cầu khổng lồ ở mũi tàu, chiếm phần lớn không gian phía trước. Cấu trúc này khiến các ống phóng ngư lôi phải được bố trí lùi về phía sau.

Hệ thống sonar cỡ lớn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa. Đây là yếu tố đặc biệt cần thiết đối với tàu ngầm, bởi khả năng nắm bắt tình hình dưới biển có thể quyết định lợi thế trong quá trình tác chiến.

Bên cạnh đó, Yasen-M được trang bị nhiều giải pháp giảm tiếng ồn. Các hệ thống máy móc được đặt trên những bệ giảm rung nhằm hạn chế âm thanh và rung động truyền ra thân tàu, qua đó giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện.

Sự kết hợp giữa khả năng hoạt động dài ngày, hệ thống cảm biến mạnh, công nghệ giảm tiếng ồn và tên lửa siêu thanh khiến Yasen-M trở thành một trong những phương tiện tác chiến đáng chú ý nhất của Hải quân Nga. Vai trò của lớp tàu này càng được nhấn mạnh trong bối cảnh lực lượng tàu mặt nước Nga đã suy giảm đáng kể so với thời kỳ Liên Xô.

Năng lực của Perm cũng cho thấy tàu ngầm hạt nhân vẫn là một trong những lĩnh vực mà ngành công nghiệp quốc phòng Nga duy trì được vị thế cạnh tranh hàng đầu thế giới, bất chấp những khó khăn và sự suy giảm của nhiều lĩnh vực công nghiệp quân sự sau khi Liên Xô tan rã.

Hiện Nga đang phát triển và sản xuất ba lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, gồm Yasen-M, Borei và Khabarovsk. Trong đó, Khabarovsk là một thiết kế đặc biệt, được phát triển để mang ngư lôi có đầu đạn hạt nhân.

Chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Khabarovsk đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào tháng 8. Đây là một bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển loại phương tiện tác chiến dưới nước có thiết kế và nhiệm vụ khác biệt so với các tàu ngầm tấn công hoặc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo truyền thống.