Ngày 29/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 7 bị can về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu

Các bị can gồm: Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Thành Văn, nguyên Phó phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng; Nguyễn Thành Châu, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó phòng Tài chính thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Công an thực hiện lệnh khởi tố các bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm xảy ra trong quá trình đấu thầu gói mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với sự tham gia của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn để cung cấp trước cấu hình, thông số kỹ thuật và giá thiết bị. Nhóm này bị cáo buộc nâng khống giá thiết bị, thông đồng với đơn vị thẩm định giá nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Đồng thời, Nguyễn Thị Thanh Nhàn sử dụng các công ty do mình thuê nhân viên và người thân đứng tên thành lập làm “quân xanh” tham gia đấu thầu, tạo điều kiện để AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Trong đó, Nguyễn Hồng Sơn trực tiếp chỉ đạo nhân viên AIC thông đồng với chủ đầu tư thông qua Võ Anh Tuấn, tiết lộ thông tin về cấu hình, thông số kỹ thuật, giá thiết bị; phối hợp với đơn vị thẩm định giá để xác định giá theo mức đã thống nhất từ trước. Sơn còn chỉ đạo chỉnh sửa, hợp thức hóa hồ sơ mời thầu nhằm giúp AIC trúng thầu.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Cụ thể, Hà Thanh Quốc và Thân Đức Sửu bị xác định thiếu trách nhiệm trong quá trình xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá, không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến giá được phê duyệt không sát giá trị thực tế.

Bị can Võ Thành Văn bị xác định thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC để thẩm định nâng khống giá thiết bị. Trong khi đó, Nguyễn Thành Châu bị cáo buộc cùng Võ Anh Tuấn và AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Quanh co không thừa nhận sai phạm

Theo Công an TP Đà Nẵng, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do sai phạm xảy ra từ năm 2015, trải qua nhiều thời kỳ, trong khi tổ chức, bộ máy hành chính có nhiều thay đổi. Việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, chứng từ liên quan đến lập dự toán, thẩm định giá và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải thực hiện qua nhiều đầu mối.

Bên cạnh đó, các bị can bị cho là quanh co, né tránh trách nhiệm, không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho việc xác định bản chất vụ án và vai trò của từng cá nhân. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung rà soát hồ sơ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ từng hành vi, củng cố chứng cứ và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn, hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương truy nã toàn quốc, quốc tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn diện tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời xác minh, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.