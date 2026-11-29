Ngày 29/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép hơn 31.000 viên đạn tạo áp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận vụ án “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, xảy ra ngày 10/11/2026 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

4 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép hơn 31.000 viên đạn tạo áp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: Cắt từ clip của Công an tỉnh Lào Cai.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Ba bị can Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), Trương Thị Thu Trang (sinh năm 1991, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1989, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Các quyết định được thực hiện theo điểm d, khoản 2, Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Lê Thanh Tùng nảy sinh ý định đặt mua đạn tạo áp từ Trung Quốc đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Để thực hiện, Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng để tổ chức vận chuyển hàng qua biên giới.

Sau đó, Hùng liên hệ với Trương Thị Thu Trang và Vũ Thị Thu Hà để nhận hàng tại Hà Khẩu (Trung Quốc), rồi thuê người vận chuyển trái phép về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng chia nhỏ đạn tạo áp vào túi zip, dùng băng dính quấn lại rồi giấu quanh chân, đùi và bụng để vận chuyển qua biên giới.

Sau khi đưa hàng về Việt Nam, số đạn được tập kết, đóng vào thùng carton và gửi theo xe khách về Phú Thọ cho Tùng tiêu thụ. Hoạt động này diễn ra nhiều lần với số lượng lớn. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi và thanh toán tiền công.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã thu giữ tổng cộng 31.251 viên đạn tạo áp. Theo kết luận giám định, bên trong toàn bộ số viên kim loại bị thu giữ đều chứa vật liệu nổ, với tổng khối lượng hơn 7,7kg.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.