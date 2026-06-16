Tàu Iran đi qua eo biển Hormuz, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ chính thức được dỡ bỏ

Mỹ áp lệnh phong tỏa hải quân trong cuộc chiến chống Iran. Ảnh: PressTV.

Các tàu này đã đi qua vào tối thứ Hai 15/6, đánh dấu thắng lợi về mặt hoạt động đầu tiên của bản ghi nhớ hợp tác mới được hoàn thiện giữa Iran và Mỹ.

PressTV dẫn các nguồn tin hàng hải độc quyền cho biết, các tàu này vốn bị mắc kẹt nhiều tháng do chiến dịch phong tỏa của Mỹ nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải của Iran, giờ đây đã di chuyển tự do qua vùng biển quốc tế.

Động thái này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi bản ghi nhớ (MoU) được ký kết cuối cùng, dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar, quy định việc chấm dứt ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran như một phần của thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn trên mọi mặt trận.

Sáng sớm thứ Hai, Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) xác nhận rằng Tehran và Washington đã hoàn tất văn bản ghi nhớ về việc chấm dứt cuộc chiến tranh do Mỹ áp đặt, chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hành động thù địch của Mỹ và Israel trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Ban thư ký SNSC cho biết thêm rằng bản ghi nhớ sẽ được ký kết chính thức vào thứ Sáu 19/6.

Ban thư ký cho biết các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sẽ bị hoãn lại cho đến khi phía bên kia thực hiện đầy đủ các cam kết của mình theo bản ghi nhớ.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ nhằm giải quyết các tranh chấp còn tồn đọng sẽ diễn ra ngay sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ tại Geneva, chấm dứt vĩnh viễn hành động gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran.

Cảnh báo tính toán sai lầm

Sau khi hai bên công bố đạt thỏa thuận, phát biểu ngày 16/6, Tổng tư lệnh quân đội Iran - Thiếu tướng Amir Hatami, tuyên bố Mỹ đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong hai cuộc chiến, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự tính toán sai lầm nào cũng sẽ vấp phải cơn thịnh nộ dữ dội của Lực lượng vũ trang Iran .

Mỹ đã tuyên bố trong các mục tiêu chiến lược của mình muốn buộc Iran đầu hàng, thay đổi bản đồ Iran, song "cho đến nay, không mục tiêu nào trong số đó được thực hiện” - ông nói.

Ông Hatami cho rằng thất bại về chính trị và quân sự của Mỹ và Israel là do tính toán sai lầm,“đánh giá sai về người dân Iran”.

Tướng Hatami còn khẳng định chiến thắng này sẽ được củng cố thông qua việc tăng cường khả năng răn đe để không ai có thể tiếp tục đe dọa lãnh thổ Iran.