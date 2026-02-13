Ông Trump cảnh báo hậu quả đau thương với Iran nếu không đạt thỏa thuận hạt nhân

Phát biểu một ngày sau cuộc tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng đạt kết quả từ các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân trong tháng tới.

“Chúng ta phải đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ rất đau thương. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng chúng ta phải đạt được thỏa thuận. Nếu Iran không đạt được thỏa thuận, đây sẽ là cú sốc lớn”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Trump cũng nhắc lại những cuộc tấn công quân sự của Mỹ do ông ra lệnh thực hiện nhắm vào cơ sở hạt nhân của Tehran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran xảy ra hồi tháng 7/2025.

“Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận với họ hay không và nếu không, chúng ta sẽ phải chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn hai sẽ rất khó khăn đối với họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Thủ tướng Netanyahu đến Washington để thúc đẩy ông Trump có lập trường cứng rắn hơn trong những cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, đặc biệt là về việc đưa kho vũ khí tên lửa đạn đạo vào nội dung thỏa thuận.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel và Mỹ dường như vẫn bất đồng khi Tổng thống Trump tuyên bố sau cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 11/2 rằng ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tiếp tục. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ điều thêm biên đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến sát Iran và sẵn sàng hành động quân sự.

Tuần trước, Mỹ và Iran tiến hành đàm phán ở Oman trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực nhằm gia tăng sức ép.

Iran đến nay vẫn khẳng định chỉ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân và phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay các liên minh khu vực của nước này, cho rằng những vấn đề này không liên quan đến vấn đề hạt nhân.