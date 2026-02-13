Iran dọa ám sát Thủ tướng Israel Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Truyền thông Israel cho biết, kênh truyền hình Nhà nước Iran với tên gọi Ofogh, đã công bố danh sách kèm hình ảnh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng 6 quan chức cấp cao Israel khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad. Đáng chú ý, cùng với danh sách, phát thanh viên tiếng Do thái của kênh truyền hình Iran cảnh báo rằng nước này sẽ quyết định “thời điểm chết” của các quan chức Israel.

Cảnh báo của kênh truyền hình Nhà nước Iran đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu và giới chức Israel đang thúc giục chính quyền Mỹ hành động cứng rắn hơn với Iran, bao gồm đưa thêm các điều khoản về hạn chế năng lực vũ khí của Iran cũng như chính sách hỗ trợ của quốc gia Hồi giáo với các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến, vào trong nội dung đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Truyền hình Iran đăng hình ảnh kèm cảnh báo ám sát Thủ tướng cùng các quan chức cấp cao Israel. (Ảnh: The Times of Israel công bố)

Trong đó, Thủ tướng Netanyahu hồi giữa tuần này đã tiến hành chuyến thăm chớp nhoáng đến Washington để thảo luận với Tổng thống Trump về nhiều nội dung quan trọng, đứng đầu là vấn đề Iran. Ngay trước chuyến thăm, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ-Iran nào cũng cần phải bao gồm vấn đề tên lửa đạn đạo và chính sách hỗ trợ của Iran với các nhóm trong trục kháng chiến.

Theo truyền thông khu vực, cảnh báo của Iran một lần nữa phản ánh tình trạng đối đầu căng thẳng nghiêm trọng vẫn đang tồn tại giữa nước này và Israel. Trước cảnh báo này, giới chức Iran nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành các đòn tấn công hủy diệt nhằm vào Israel, nếu quốc gia đối địch liều lĩnh gây hấn với Iran. Còn tại Israel, cuộc thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel tiến hành và công bố cuối năm ngoái cho thấy gần 70% người dân nước này tin rằng giữa Israel và Iran sẽ nổ ra một cuộc chiến mới trong năm 2026.

Tháng 6/2025, viện lí do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, quân đội Israel đã phát động chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu chiến lược tại Iran, khơi mào cho cuộc đấu đầu quân sự khốc liệt kéo dài 12 ngày giữa hai nước, được biết đến với tên gọi cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran.

Trong cuộc chiến này, Iran đã phóng khoảng 500 tên lửa đạn đạo và hơn 1.000 máy bay không người lái vào Israel, để đáp trả các cuộc không kích của Tel Aviv. Các báo cáo chính thức cho thấy hơn 1.000 người phía Iran đã thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có nhiều tướng lĩnh cấp cao và nhà khoa học hạt nhân hàng đầu. Thiệt hại nhân mạng về phía Israel là 28 người chết và khoảng 3.000 người bị thương.