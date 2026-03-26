Sư đoàn dù 82 của Mỹ là gì và sẽ tác chiến ra sao nếu xảy ra chiến dịch trên bộ với Iran?

Kết hợp với lực lượng Thủy quân lục chiến tiền phương, Washington đang xây dựng một "mũi nhọn phản ứng nhanh" có thể can thiệp quân sự trong thời gian rất ngắn nếu khủng hoảng bùng phát.

Binh sĩ nhảy dù thuộc Sư đoàn Dù 82 thực hiện một cuộc diễn tập đổ bộ đường không quy mô lớn từ máy bay vận tải của Không quân Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Sư đoàn Dù 82 từ lâu được xem là lực lượng tấn công chớp nhoáng chủ lực của Mỹ. Nhiệm vụ cốt lõi của đơn vị này là đổ bộ đường không, nhanh chóng chiếm giữ các mục tiêu chiến lược như sân bay, cảng biển hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng chỉ trong vài giờ. Trong một kịch bản liên quan đến Iran, điều này có thể cho phép quân đội Mỹ kiểm soát các điểm then chốt như tuyến vận tải dầu mỏ, căn cứ không quân hoặc các "nút thắt" hàng hải, từ đó mở đường cho các lực lượng lớn hơn tiến vào.

Đóng tại Fort Bragg, bang North Carolina, Sư đoàn dù 82 là lực lượng phản ứng toàn cầu của Lục quân Mỹ, trực thuộc Quân đoàn dù 18. Khi đầy đủ quân số, sư đoàn có thể lên tới 18.000–20.000 binh sĩ. Nòng cốt của đơn vị là ba lữ đoàn bộ binh nhảy dù, mỗi lữ đoàn khoảng 3.500–4.200 quân, có thể tác chiến độc lập ngay sau khi đổ bộ.

Điểm mạnh của Sư đoàn dù 82 nằm ở tốc độ, tính bất ngờ và khả năng triển khai linh hoạt. Lính dù được trang bị vũ khí bộ binh hiện đại như súng M4A1, súng máy, tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống hỏa lực gián tiếp như pháo 105 mm. Họ có thể nhanh chóng di chuyển bằng các phương tiện hạng nhẹ hoặc trực thăng UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook để mở rộng phạm vi tác chiến.

Ngoài ra, sư đoàn còn được hỗ trợ bởi các đơn vị trinh sát, tác chiến điện tử, phòng không tầm ngắn và hệ thống chỉ huy kỹ thuật số hiện đại. Những yếu tố này giúp họ có thể phối hợp chặt chẽ với không quân và hải quân trong các chiến dịch liên quân.

Trong thực tế, Sư đoàn dù 82 thường đóng vai trò "lực lượng mở cửa chiến trường". Họ đổ bộ trước, chiếm giữ mục tiêu, sau đó giữ vững vị trí cho đến khi các đơn vị hạng nặng hơn như thiết giáp hoặc Thủy quân lục chiến được đưa tới tăng viện.

Nếu xảy ra xung đột với Iran, một trong những kịch bản đáng chú ý là Mỹ có thể sử dụng Sư đoàn dù 82 để kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Tehran. Trong trường hợp này, lính dù Mỹ có thể tiến hành đổ bộ bằng trực thăng, nhanh chóng kiểm soát sân bay, cảng biển và các cơ sở dầu khí, trước khi thiết lập bàn đạp cho lực lượng tiếp theo.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản. Đảo Kharg được cho là có lực lượng phòng thủ từ 2.000 đến 5.000 quân Iran, cùng với hệ thống phòng không, tên lửa chống hạm, UAV vũ trang và thậm chí cả thủy lôi. Điều này tạo ra một môi trường "chống tiếp cận" cực kỳ nguy hiểm, khiến giai đoạn đổ bộ ban đầu trở thành thời điểm rủi ro cao nhất.

Dù có ưu thế về công nghệ và hỏa lực chính xác, Sư đoàn dù 82 vẫn có những hạn chế cố hữu. Là lực lượng bộ binh hạng nhẹ, họ thiếu xe bọc thép hạng nặng và khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hoặc UAV. Vì vậy, hiệu quả của họ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ hành động, yếu tố bất ngờ và khả năng được tăng viện kịp thời.

Thông thường, "cửa sổ vàng" của Sư đoàn dù 82 chỉ kéo dài khoảng 48–72 giờ đầu tiên. Trong thời gian này, họ phải nhanh chóng kiểm soát mục tiêu và thiết lập phòng tuyến trước khi đối phương kịp phản công. Nếu không có lực lượng tiếp viện, vị trí của họ có thể trở nên rất mong manh.

Về mặt chiến lược, nếu Mỹ kiểm soát được các mục tiêu như đảo Kharg hoặc eo biển Hormuz, tác động sẽ không chỉ dừng lại ở quân sự mà còn lan sang kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ leo thang xung đột và các đòn đáp trả mạnh mẽ từ Iran.