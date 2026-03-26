Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt - Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Ảnh: VGP

Trả lời báo chí sau khi chuyến thăm kết thúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chỉ trong vòng 72 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch làm việc dày đặc, với gần 30 hoạt động, trong đó hội đàm, hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Nga.

Thủ tướng cũng dành thời gian để gặp gỡ, tri ân nhiều bạn bè truyền thống từ Đảng Cộng sản Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga – Việt. Ngay khi vừa đặt chân đến Mátxcơva, Thủ tướng gặp gỡ gần 300 bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam.

Thông qua các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Nga, hai bên nhất trí rất cao rằng trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, cần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Tại các cuộc trao đổi, các lãnh đạo cấp cao của Nga, đại diện các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nga đều khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin. Ảnh: VGP

Hai bên đã thông qua, ký kết nhiều thỏa thuận liên quan tới những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, như năng lượng hạt nhân, sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình; tăng cường khai thác dầu khí trên lãnh thổ của nhau; kết nối giao thông; hợp tác phát triển tàu điện ngầm - lĩnh vực mà Nga rất có thế mạnh về cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm.

Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga trong tương lai, như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Thông qua các cuộc làm việc với các cơ sở giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, hai nước cũng xác định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Đây là hướng đi phù hợp trên nền tảng bề dày lịch sử hợp tác giáo dục, vì Liên Xô trước đây và Nga hiện nay giúp Việt Nam đào tạo đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, nghệ sỹ, học giả có trình độ cao trên hầu hết các lĩnh vực.

Với mục tiêu phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, Nga sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga rất quan tâm ủng hộ tăng cường giao lưu văn hóa, thường xuyên tổ chức ngày văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại mỗi nước để người dân hai nước nhất là thế hệ trẻ hiểu biết và gần gũi nhau hơn.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện tối đa cho người dân hai nước đi du lịch tại mỗi nước, ghi nhận vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở Nga cũng như những doanh nhân, trí thức từng được đào tạo và trưởng thành tại Nga trong quan hệ song phương. Phía Nga khẳng định sẽ tạo điều kiện cho bà con an cư và hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thuận lợi, đóng góp vào tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

“Như vậy có thể nói rằng, chuyến thăm đã rất thành công, đạt kết quả nhiều mặt và thực chất, với tầm nhìn chiến lược trăm năm, đáp ứng tất cả các mục đích và yêu cầu đã đề ra, phản ánh nhận thức chung của hai nước trong việc định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định.