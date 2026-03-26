Những khu vực nào là 'chảo lửa' trong đợt nắng nóng gay gắt sắp tới?

Nắng nóng đến sớm hơn cả chục ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 30 đến 31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi vượt 36 độ.

Với kịch bản dự báo trên thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; Nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiều khu vực nắng nóng gay gắt vào cuối tháng 3. Ảnh: Tuấn Anh

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trung bình mọi năm, đợt nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ thường xuất hiện từ ngày 8 đến 21-4, Đông Bắc Bộ là từ ngày 8/5 đến 1/6, Thanh Hóa - Huế từ ngày 4 đến 16/4, Duyên hải Nam Trung Bộ từ 29-4 đến 18/5.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) theo quy luật nhiều năm, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này thường bắt đầu xuất hiện vào khoảng giữa tháng 4 trở đi. Theo như mô hình dự báo hiện nay, đợt nắng nóng năm nay sẽ đến sớm hơn khoảng 10-15 ngày. 'Diễn biến này cho thấy thời tiết mùa hè năm 2026 có xu hướng biến đổi phức tạp hơn so với thông thường', ông Nguyễn Hữu Thành nhận định.

Chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, do chuyển trạng thái đột ngột từ những ngày mát sang nắng nóng, cơ thể con người có thể chưa kịp thích nghi, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày 26/3, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa nhỏ; trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Trưa và chiều 26/3, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Khoảng ngày 27 và 28/3, Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông, gây mưa vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ. Ngày 29/3, khu vực có mưa dông diện rộng.

Sau thời gian trên, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do vậy, từ ngày 30 đến 31/3, thời tiết Hà Nội chuyển không mưa, xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 tại các khu vực trên và đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Những khu vực là "chảo lửa" trong đợt nắng nóng

Theo chuyên gia, nguyên nhân chính của đợt nóng là do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, đẩy không khí khô và nóng tràn sang khu vực. Trường gió phân kỳ trên cao (mực 1500–3000m, hướng Bắc đến Tây Bắc) gây ít mây, trời quang, làm tăng cường độ và thời gian nắng. Gió Tây đến Tây Nam ở mực thấp, thổi từ Thanh Hóa xuống đồng bằng, mang theo hiệu ứng gió phơn làm không khí nóng hơn và độ ẩm giảm thấp.

Phía Tây Bắc Bộ nắng nóng đến sớm nhất và cũng là khu vực có nền nhiệt độ cao, lên đến 36-37 độ C, khu vực Đông Bắc Bộ từ 34-35 độ C.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế - nơi được mệnh danh là "chảo lửa" của cả nước sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong các ngày từ 30/3-2/4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tại khu vực này trong năm nay với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, một số khu vực thuộc vùng núi phía Tây của Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Huế có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ trong thời gian từ 30/3 đến 2/4 cũng có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục, theo cảnh báo của Tổ chức Khí tượng thế giới, năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc.

Khi ENSO nghiêng về pha nóng từ nửa cuối năm, gió tín phong trên Thái Bình Dương có xu hướng suy yếu, phân bố đối lưu thay đổi, làm gia tăng xác suất xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài và cực đoan hơn tại khu vực nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Đồng thời, mưa ở một số khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là phía Nam nước ta vào cuối năm, có thể thấp hơn trung bình nhiều năm.

"Đối với Việt Nam, trong điều kiện ENSO chuyển pha và nghiêng nóng cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng mùa hè năm 2026 được dự báo có khả năng kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025" - ông Hưởng cho biết thêm.