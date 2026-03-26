Quả bom nặng hơn 220kg "phát lộ", người dân lập tức trình báo
Quả bom nặng khoảng 227 kg còn sót lại sau chiến tranh bất ngờ "phát lộ" khi người dân phát dọn thực bì
Ngày 26-3, tin từ Trung tâm Hành động bom mìn và cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với Dự án MAG Quảng Trị xử lý thành công một quả bom nặng khoảng 227kg còn sót lại sau chiến tranh.
Quả bom nặng 227kg được người dân phát hiện khi phát dọn thực bì. Ảnh: Võ Văn
Trước đó, trong quá trình phát dọn thực bì rừng tràm tại khu vực dốc Neo, xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị), người dân địa phương bất ngờ phát hiện quả bom này. Nhận thấy mức độ nguy hiểm, người dân đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng chuyên trách đã đến hiện trường kiểm tra, qua đó xác định đây là bom MK-82, dài hơn 1,5m, nặng khoảng 227kg.
Lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, đảm bảo an toàn, đồng thời di chuyển quả bom đến khu vực xử lý tập trung theo đúng quy trình kỹ thuật. Trong ngày, quả bom đã được xử lý an toàn.
Được biết, bom MK-82 thuộc dòng bom đa dụng còn sót lại sau chiến tranh. Đây là loại vật liệu nổ có sức công phá lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao nếu không được xử lý kịp thời.
-26/03/2026 14:12 PM (GMT+7)