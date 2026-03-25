Thực tế chiến trường gần đây lại cho thấy một bức tranh đáng lo ngại hơn nhiều. Trong một cuộc tấn công hôm 21/3, hai tên lửa đạn đạo của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ và rơi xuống khu vực gần Dimona và thành phố Arad, những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel. (Nguồn: EAS)

Vụ việc khiến hơn 200 người bị thương và ngay lập tức làm dấy lên câu hỏi: vì sao một hệ thống phòng không được ca ngợi hàng đầu thế giới lại để lọt mục tiêu quan trọng như vậy?

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), họ đã cố gắng đánh chặn các tên lửa này, nhưng thất bại xảy ra ở tầng phòng không tầm trung, hệ thống David’s Sling. Đây là lớp phòng thủ được thiết kế để đối phó với tên lửa tầm trung, nằm giữa Iron Dome và Arrow-3 trong "lá chắn nhiều tầng" của Israel.

Điều đáng chú ý là hai tên lửa Iran đã tấn công cùng một khu vực chỉ cách nhau vài giờ. Điều này làm dấy lên hai khả năng: cùng một lỗi kỹ thuật lặp lại, tồn tại lỗ hổng mang tính hệ thống trong cách Israel triển khai phòng thủ.

Israel khẳng định họ vẫn đánh chặn được hơn 90% số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, đồng thời nhấn mạnh không có hệ thống phòng không nào đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, việc các mục tiêu quan trọng vẫn bị đánh trúng cho thấy "10% còn lại" có thể gây hậu quả rất lớn.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là vấn đề nguồn lực. Tên lửa đánh chặn tầm xa Arrow-3 có khả năng phá hủy mục tiêu ngoài khí quyển, rất đắt và sản xuất chậm. Mỗi quả có thể tiêu tốn hơn 2,5 triệu USD và số lượng sản xuất mỗi năm khá hạn chế. Vì vậy, Israel có xu hướng sử dụng David’s Sling (khoảng 1 triệu USD/quả) để tiết kiệm và bảo toàn kho dự trữ Arrow-3.

Nhưng chính quyết định này có thể khiến hiệu quả đánh chặn giảm đi, đặc biệt khi phải đối mặt với tên lửa đạn đạo tiên tiến.

Ngoài ra, bản thân mối đe dọa từ Iran cũng đã thay đổi. Tehran không chỉ dựa vào số lượng lớn, ước tính hàng trăm đến hàng nghìn tên lửa, mà còn nâng cấp chất lượng. Các tên lửa mới có khả năng cơ động cao, thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối, hoặc mang đầu đạn chùm tách ra thành nhiều mục tiêu nhỏ trên không.

Những đặc điểm này khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi một tên lửa tách thành nhiều đầu đạn, hệ thống phòng không phải xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc, dễ bị quá tải hoặc bỏ sót.

Chưa kể, chiến thuật tấn công dồn dập theo từng đợt của Iran cũng gây áp lực lớn lên toàn bộ hệ thống. Dù tỷ lệ đánh chặn cao, chỉ cần một số ít tên lửa lọt qua cũng đủ gây thiệt hại đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng vấn đề của Israel không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở bài toán kinh tế: tên lửa đánh chặn đắt đỏ, sản xuất chậm, trong khi đối phương có thể phóng số lượng lớn vũ khí rẻ hơn hoặc phức tạp hơn.

Dù vậy, Israel vẫn giữ được tỷ lệ đánh chặn cao so với bất kỳ quốc gia nào. Nhưng những sự cố gần đây cho thấy một thực tế: ngay cả hệ thống phòng không tiên tiến nhất cũng không thể bịt kín bầu trời tuyệt đối.