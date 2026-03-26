Iran dọa bóp nghẹt biển Đỏ nếu Mỹ đổ quân chiếm đảo

"Nếu đối phương mở chiến dịch trên bộ nhắm vào các đảo của Iran hoặc bất kỳ nơi nào thuộc lãnh thổ, hoặc điều động hải quân tấn công ở vịnh Ba Tư và biển Oman, chúng ta sẽ mở thêm mặt trận mới. Chúng ta sẽ khiến đối phương trả giá gấp đôi mà không đạt được bất kỳ lợi ích gì", hãng tin Tasnim có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 25/3 dẫn lời một quan chức quân đội nước này.

Quan chức nhấn mạnh Iran "có thừa quyết tâm và khả năng" bóp nghẹt eo biển Bab el-Manded, yết hầu hàng hải thứ hai tại Trung Đông, bên cạnh eo biển Hormuz. Eo biển Bab el-Manded kết nối cửa ngõ phía đông nam kênh đào Suez là biển Đỏ với các tuyến vận tải hàng hải quốc tế trên Ấn Độ Dương.

Tasnim dẫn một nguồn tin khác cho rằng lực lượng Houthi tại Yemen, một trong những đồng minh quan trọng của Iran, sẵn sàng tham gia nếu cần kiểm soát eo biển Bab el-Manded nhằm "trừng phạt đối phương".

Xuồng cao tốc của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran di chuyển gần một tàu hàng ở Vịnh Ba Tư tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, một số công ty vận tải đang cân nhắc chuyển hướng qua Bab el-Mandeb để vận chuyển dầu từ các nước vùng Vịnh thông qua những tuyến đường ống có sẵn.

Lực lượng Houthi, quản lý vùng lãnh thổ tiếp giáp eo biển Bab el-Mandeb, từng nhiều lần phóng tên lửa, máy bay không người lái vào các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel hoạt động ở biển Đỏ trong các năm 2023 và 2024 để thể hiện sự ủng hộ với nhóm Hamas tại Gaza.

Lời đe dọa nhắm vào eo biển Bab el-Mandeb được Iran đưa ra sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 25/3 cho biết tình báo Iran có cơ sở để tin rằng đối thủ đang lên kế hoạch đánh chiếm một hòn đảo của Iran với sự hậu thuẫn của một quốc gia khu vực.

Ông khẳng định Tehran đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời cảnh báo Tehran có thể tiến hành các đòn tấn công liên tục nhằm vào "hạ tầng trọng yếu" của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hỗ trợ các âm mưu chiếm đóng lãnh thổ Iran.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố Washington đang đàm phán với Tehran nhằm chấm dứt xung đột, song Nhà Trắng vẫn đe dọa sẽ triển khai những đòn đánh mạnh hơn nữa nếu Tehran không nhượng bộ.

Vị trí eo biển Bab el-Manded, eo biển Hormuz cùng các khu vực lân cận. Đồ họa: Guardian

Lầu Năm Góc được cho là đã điều hàng nghìn lính dù tới khu vực vùng Vịnh, sẵn sàng hỗ trợ hai đơn vị thủy quân lục chiến với hơn 4.500 quân đang trên đường đến khu vực.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đang nghiêng về phương án đổ bộ kiểm soát đảo Kharg, được mệnh danh là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Mục tiêu chính của chiến dịch này là tăng áp lực lên Tehran và buộc nước này mở lại eo biển Hormuz.

Các động thái điều quân được tiến hành ngay cả khi Mỹ đã đề xuất kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt giao tranh. Tehran bác bỏ những đề xuất này, đồng thời đưa ra 5 yêu cầu của riêng mình, trong đó Mỹ, Israel phải chấm dứt hoàn toàn "các hành động gây hấn và ám sát", cũng như thiết lập các cơ chế cụ thể để đảm bảo cuộc chiến chống lại Iran không tái diễn.

Iran cũng yêu cầu đảm bảo việc chi trả bồi thường, khắc phục thiệt hại chiến tranh một cách rõ ràng, chấm dứt đối đầu trên mọi mặt trận, kể cả với tất cả lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực, đồng thời đảm bảo Tehran có thể thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz và quyền pháp lý đối với eo biển phải được công nhận.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cảnh báo rằng nếu Iran "không chấp nhận thực tế hiện tại" để đàm phán, Tổng thống Trump sẽ "khiến họ phải hứng chịu những đòn tấn công nặng nề chưa từng có".