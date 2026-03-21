Sri Lanka từ chối cho phép máy bay chiến đấu Mỹ đồn trú

Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày 20-3, ông Dissanayake cho biết: "Họ (Mỹ) muốn đưa hai máy bay chiến đấu trang bị 8 tên lửa chống hạm từ một căn cứ ở Djibouti đến Sân bay quốc tế Mattala từ ngày 4 đến 8-3 và chúng ta đã nói 'không'.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake cũng thông báo với Quốc hội về lý do Chính phủ từ chối cho phép các tàu hải quân Iran vào vùng biển thuộc lãnh thổ Sri Lanka.

Tổng thống Anura cho biết, vào ngày 26-2, Chính phủ đã nhận được yêu cầu cho phép các tàu hải quân Iran đến thăm Sri Lanka từ ngày 9 đến ngày 13-3 để tăng cường hợp tác song phương, nhưng Sri Lanka đã từ chối.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake nhấn mạnh rằng, phù hợp với chính sách trung lập nghiêm ngặt của Sri Lanka, Chính phủ đã quyết định từ chối cả hai yêu cầu nhằm duy trì lập trường không liên kết của đất nước.

Sri Lanka duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, và cả Iran, khách mua chủ chốt về trà - mặt hàng xuất khẩu chính của đảo quốc Nam Á.