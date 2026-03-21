Mực nước sông Hồng qua Phú Thọ xuống thấp, nhiều đoạn trơ đáy

Mực nước sông Hồng (sông Thao) chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đang xuống thấp so với cùng kỳ nhiều năm về trước. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, từ ngày 15 - 21/3, dòng chảy sông Hồng khu vực hạ lưu tại Hà Nội có xu hướng biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, với tổng lượng dòng chảy cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 30–46%. Tuy nhiên, tại khu vực thượng nguồn như Phú Thọ, mực nước vẫn ở mức thấp do thiếu hụt dòng chảy từ thượng lưu. Trong ảnh: Bãi cát trắng trải dài ở giữa sông đoạn qua xã Chí Tiên, (Ảnh chụp trưa ngày 16/3).

Ngày 20/3, ghi nhận của PV Tiền Phong tại một số địa điểm như xã Chí Tiên, phường Âu Cơ, xã Liên Minh cho thấy nhiều đoạn lòng sông cạn trơ đáy, lộ ra nhiều bãi cát. Hoạt động giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn, trong khi một số trạm thu nước phục vụ sinh hoạt phải chủ động khơi thông dòng chảy, dẫn nước vào khu vực bơm hút. Người dân và các bến đò cũng phải linh hoạt thích ứng, phát sinh thêm chi phí để duy trì hoạt động. Trong ảnh: Mực nước tại trạm bơm Chí Tiên.

Tại các bến đò Chí Chủ và Tình Cương, đơn vị vận hành phải đắp đường tạm từ bến xuống lòng sông để duy trì hoạt động, khiến chi phí phát sinh tăng cao. Mực nước xuống thấp làm xuất hiện nhiều ụ đất, bãi cát giữa dòng, gây cản trở, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải đường thủy. Trong ảnh: Đò Chí Chủ di chuyển "né" mỏm đất giữa dòng và con đường dẫn ra đò Tình Cương kéo dài ra giữa sông.

Theo nhiều người dân xã Chí Tiên, năm nay nước sông Hồng cạn bất thường, điều này dự báo mùa mưa bão sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn và cây trồng bãi bồi ven sông cũng chậm phát triển hơn. Trong ảnh: Người dân khu 9, xã Chí Tiên thu dọn, đốt cỏ ven bờ sông Hồng.

Tranh thủ nước sông cạn người dân mang máy dò kim loại quý.

Tại cầu Ngọc Tháp (nối giữa phường Âu Cơ và xã Hiền Quan), mực nước sông xuống thấp, bệ trụ cầu bên bờ Hiền Quan đã lộ.

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ (phường Âu Cơ) đưa máy múc khơi dòng dẫn từ giữa sông vào trạm thu. Theo số liệu 2025, trạm cấp nước này có công suất 25.000 m3/ngày đêm, phục vụ 11.000 khách hàng (hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan) trên địa bàn nhiều phường, xã lân cận.

Người dân chài lưới ở đây cho hay, nước cạn cũng khiến việc đánh bắt cá của họ bị hạn chế, thuyền bị "giam" ở vũng nước nhỏ và lượng cá không có nhiều.

Sông Hồng chảy qua Phú Thọ dài hơn 100 km, là dòng sông có chế độ thủy văn biến động mạnh theo mùa. Số liệu cho thấy mực nước mùa kiệt thường chỉ dao động quanh 11–12 m, thấp hơn nhiều so với mùa lũ có thể lên tới trên 17 m, tạo nên sự chênh lệch lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, cấp nước và đời sống ven sông.