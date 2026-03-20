Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran

Phía Iran cho biết thêm, cũng trong đợt không kích này, họ đã bắn hạ lãnh đạo lực lượng Basij là ông Gholamreza Soleimani.

Cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong cuộc xung đột Israel-Iran. Ảnh: AP

Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vài ngày sau vụ tấn công nhằm vào Tehran, quân đội nước này xác nhận ông Ahmadi là một trong những mục tiêu bị tiêu diệt. Trước đó, hôm 17/3, Israel cho biết cuộc tấn công đã khiến ông Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng Basij, thiệt mạng.

Phía Iran đã xác nhận cái chết của ông Soleimani, song chưa đưa ra bình luận về thông tin liên quan đến ông Ahmadi.

Trong tuyên bố, IDF cho rằng ông Ahmadi giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của lực lượng Basij, trong đó việc tham gia hoạch định và triển khai các chiến dịch mà Israel cáo buộc là nhằm vào nước này. Ngoài ra, IDF cũng cáo buộc ông có liên quan đến việc xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Iran hồi đầu năm nay.

Quân đội Israel nhấn mạnh sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm vào những cá nhân mà họ coi là có vai trò chỉ huy trong các lực lượng đối địch của Iran.