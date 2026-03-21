Đồng minh của ông Donald Trump lo ngại Iran trở thành bên "nắm quyền quyết định"

Khi Mỹ bắt đầu phóng tên lửa Tomahawk vào Iran cuối tháng 2, nhiều đồng minh của Tổng thống Donald Trump hy vọng đó sẽ là một chiến dịch chớp nhoáng và chính xác, tương tự vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trước đó một tháng.

Mặc dù có chút lo lắng, họ vẫn phần nào yên tâm bởi các mục tiêu có phần mập mờ, cho phép ông Donald Trump tuyên bố chiến thắng bất cứ lúc nào.

Giờ đây, khi xung đột đang ở tuần thứ 3, một số đồng minh tin rằng Mỹ không còn kiểm soát được cách thức hay thời điểm kết thúc cuộc chiến. Họ lo ngại các đòn tấn công vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz của Iran đang đẩy ông Donald Trump vào thế khó, buộc Mỹ phải leo thang - thậm chí đưa quân vào chiến trường - mới có thể tuyên bố chiến thắng.

“Rõ ràng chúng ta đánh bại Iran trên chiến trường nhưng ở mức độ nào đó, giờ đây họ mới là bên nắm quyền quyết định. Họ quyết định chúng ta tham gia tới bao giờ, quyết định chúng ta có đưa quân trên bộ hay không. Theo tôi, dường như chẳng còn cách nào khác nếu chúng ta muốn giữ thể diện” - một nguồn tin từ Nhà Trắng nói.

Để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ tự do qua eo biển Hormuz, nhiều người cho rằng Mỹ cần kiểm soát một số khu vực bờ biển của Iran, một bước đi gần như chắc chắn cần bộ binh Mỹ vào lãnh thổ Iran.

“Tình hình đã thay đổi. Các lối thoát không còn hiệu quả nữa vì Iran đang dẫn đầu hành động bất đối xứng” - một người khác chia sẻ.

Diễn biến này khiến những người theo chủ nghĩa “Nước Mỹ trên hết” thấp thỏm, vì họ lo ngại tổng thống đang đi theo kiểu xung đột Trung Đông không có hồi kết mà ông kịch liệt phản đối từ lâu.

Khi giá xăng dầu lên cao, một số đảng viên Cộng hòa e ngại xung đột sớm trở thành gánh nặng chính trị với Nhà Trắng, vốn đang vật lộn với sự thất vọng của cử tri về vấn đề giá cả sinh hoạt trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Đặc biệt, Mỹ đang điều thêm quân vào khu vực, gồm cả tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli chở theo Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31. Một số người kêu gọi Nhà Trắng không nên vội vàng đưa quân đổ bộ, lập luận Mỹ còn nhiều cách để gây áp lực lên Iran. Tuy nhiên, họ thừa nhận các lựa chọn của tổng thống ngày càng hẹp lại với mỗi bước leo thang Mỹ thực hiện.

Những ngày gần đây, ông Trump liên tục thay đổi quan điểm về diễn biến cuộc chiến, lúc cho rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc, lúc lại cảnh báo Mỹ sẵn sàng leo thang nếu Iran tiếp tục nhắm vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Còn các phụ tá Nhà Trắng tiếp tục khẳng định cuộc chiến không chỉ diễn ra đúng kế hoạch mà còn “thành công vang dội”, khi Iran "giảm 90% số đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và 95% số đợt không kích bằng máy bay không người lái". Họ cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi tổng thống đạt được các mục tiêu.

Có ý kiến cho rằng quy mô đợt không kích mở màn của Mỹ khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng hàng chục chỉ huy cấp cao và thành viên gia đình thiệt mạng khiến Iran khó lòng nhượng bộ hơn.

“Họ ám sát người đứng đầu, người kế nhiệm thậm chí còn cứng rắn hơn. Họ đã ám sát cha và vợ của ông ấy. Các vị nghĩ ông ấy sẽ ôn hòa hay cứng rắn hơn?” - một người khác đặt câu hỏi.