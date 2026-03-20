Chiến sự Trung Đông ngày 20-3: Iran cảnh báo rắn, Mỹ - Israel lộ khác biệt

Theo đài Al Jazeera và Guardian, hôm 20-3 - ngày thứ 20 của cuộc xung đột Trung Đông - Iran đã cảnh báo sẽ "không kiềm chế" nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công một lần nữa, một ngày sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars và Tehran bắt đầu đáp trả vào các địa điểm năng lượng trên khắp vùng Vịnh.

Hai cuộc đáp trả đáng chú ý nhất là đòn giáng vào tổ hợp lọc dầu ở TP Haifa - Israel và Ras Laffan ở Qatar hôm 19-3. Sau đó, nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi của Kuwait đã bị máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công vào sáng sớm ngày 20-3.

Hôm 20-3, phía Qatar cho biết thiệt hại ở Ras Laffan sẽ làm giảm tới 17% sản lượng của tổ hợp sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới này trong vòng 5 năm, một tác động rất lớn bởi Qatar cung cấp tới 20% tổng lượng LNG toàn cầu.

Nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi của Kuwait đã bị UAV tấn công vào sáng sớm ngày 20-3 - Ảnh: AP

Quan điểm về South Pars của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đánh dấu sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, theo AP.

“Tôi đã nói với ông ấy "Đừng làm thế” - ông Donald Trump cho biết tại cuộc gặp ở Phòng Bầu dục với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không tán thành cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.

Ông Netanyahu cũng xác nhận Israel hành động đơn phương trong vụ South Pars và ông đã đồng ý với yêu cầu của ông Donald Trump về việc Israel tạm dừng mọi cuộc tấn công tiếp theo vào mỏ khí đốt này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố một đợt tấn công tên lửa và UAV mới nhằm vào các căn cứ của Mỹ và khu vực miền Trung, miền Nam Israel, bao gồm các thành phố lớn Tel Aviv, Haifa và Jerusalem.

Iran còn yêu cầu Đức làm rõ vai trò của căn cứ không quân Ramstein trong cuộc xung đột này, cáo buộc rằng đây chính là mắt xích then chốt trong các hoạt động ở Trung Đông của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, các vụ nổ tiếp tục được ghi nhận ở thủ đô Tehran của Iran, theo AP.

Mảnh vỡ của một tên lửa bắn từ Iran, bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn, nằm rải rác trên một cánh đồng trống ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát - Ảnh: AP

Cùng ngày, giới chức Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cũng đã đánh chặn thành công 10 chiếc UAV ở phía Đông đất nước và một chiếc khác ở phía Bắc.

Lực lượng Quốc phòng Bahrain báo cáo đã bắn hạ 5 tên lửa đang bay tới, nâng tổng số vụ đánh chặn lên 139 tên lửa và 238 máy bay không người lái kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hơn 2 tuần trước.

Song song đó, một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân ở Trung Đông sau một nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran. Máy bay và phi công đều an toàn.

Các quan chức Mỹ đang điều tra các báo cáo cho rằng nó có thể đã bị trúng hỏa lực của Iran. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là máy bay phản lực đầu tiên của Mỹ bị Iran tấn công trong cuộc xung đột này.