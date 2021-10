Số binh sĩ tự sát tăng vọt, Mỹ đã làm gì sai?

Lầu Năm Góc cho biết, số vụ tự sát của các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ trong quý 2 năm nay đã tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này khiến giới chức quốc phòng Mỹ hoang mang, không hiểu điều gì nằm sau vấn đề.

Tỷ lệ binh sĩ Mỹ tự tử tăng vọt trong quý 2 năm nay (ảnh: Sputnik)

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong quý 2 năm nay, 60 binh sĩ nước này đã tự kết liễu đời mình, tăng vọt so với con số 41 cùng kỳ năm ngoái.

The Cost of War Project – dự án nghiên cứu hậu quả chiến tranh thực hiện bởi Đại học Brown và Đại học Boston (Mỹ) – cho biết, kể từ sau vụ khủng bố ngày 11.9, 30.177 quân nhân và cựu binh Mỹ đã chết do tự sát. Con số này nhiều gấp 4 lần số binh sĩ Mỹ thiệt hại do chiến đấu với khủng bố.

“Làm lính chiến là nghề nghiệp gây căng thẳng cao. Nhiều binh sĩ chọn sử dụng rượu, chất kích thích để giải tỏa áp lực nếu không muốn mắc bệnh trầm cảm. Tuy nhiên lạm dụng những thứ này lại khiến nguy cơ dẫn đến tự tử tăng cao”, Arash Javanbakht – giáo sư tâm thần học Đại học bang Wayne (Mỹ) – nhận xét.

Mark Kaplan – giáo sư xã hội học tại Trường Công Luskin UCLA – cho rằng, Mỹ đang mắc sai lầm khi coi vấn đề binh sĩ tự sát chỉ là “khủng hoảng sức khỏe tâm thần”.

“Nhiều binh sĩ đang tại ngũ tự tìm đến cái chết khi không hề mắc các bệnh tâm lý. Nhiều khía cạnh khác đã bị giới chức bỏ qua, ví dụ như việc sử dụng súng. Các binh sĩ, cựu chiến binh Mỹ thường tự sát với một khẩu súng. Quân nhân là nhóm người dễ tiếp cận với súng đạn nhất. Tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ đến việc hạn chế cho binh sĩ tiếp cận với súng đạn ngoài giờ huấn luyện”, ông Mark Kaplan nói.

Dave Barbush – Chủ tịch Once a Soldier (tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh Mỹ tự sát) – cho rằng Mỹ đã thất bại lớn trong việc kiềm chế các vụ binh sĩ tự tử.

“Chính phủ không làm đủ và không thực sự sẵn sàng hỗ trợ những vấn đề tâm lý mà binh sĩ Mỹ đang phải đối mặt. Những gì chúng tôi đang làm chỉ là cố gắng lấp các lỗ hổng mà chính phủ bỏ lại trong việc chăm lo cho các quân nhân, cựu chiến binh. Nhà ở, việc làm, thực phẩm, phúc lợi… họ cần nhiều thứ hơn”, bà Barbush nhận xét.

Mỹ đã xem nhẹ vấn đề binh sĩ tự tử, theo các chuyên gia (ảnh: Sputnik)

Theo các chuyên gia, binh sĩ Mỹ thường có xu hướng giữ im lặng về các vấn đề sức khỏe tâm thần vì sợ bị kỳ thị.

“Nhiều người lo lắng việc mình bị kỳ thị khi nói về sức khỏe tâm thần. Đặc biệt là khi bạn đang phục vụ trong quân đội. Khi tâm sự về những khó khăn trong môi trường quân đội, họ sợ bị bạn bè, gia đình chê là yếu đuối hoặc hèn nhát”, bà Barbush nói thêm.

Các binh sĩ Mỹ trở về từ vùng chiến sự thường phải tự mình đối phó với các vấn đề tâm lý. Cơ quan Quản lý Cựu chiến binh (VA) là tổ chức chính phủ Mỹ thành lập để giúp đỡ những cựu chiến binh trở về từ chiến trường. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng VA đã không làm đủ tốt khi bỏ sót nhiều trường hợp.

“Tôi quan ngại sâu sắc về những vụ binh sĩ tự tử. Một mất mát do tự tử là quá nhiều đối với quân đội. Chúng ta phải nỗ lực giải quyết vấn đề này. Chúng ta có nhiều việc phải làm”, Lloyd Austin – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – phát biểu trong một cuộc họp báo tại Căn cứ Không quân Eielson (Alaska).

