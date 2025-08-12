Đầu máy tàu hoả SE4 bốc khói nghi ngút vì sự cố kỹ thuật ở Huế

Vào khoảng 15 giờ 12 phút ngày 12-8, tàu SE4 chạy khu gian Cầu Hai - Truồi (TP Huế) thì gặp sự cố kỹ thuật khiến đầu máy tàu hỏa bốc khói đen và mùi khét nên phải dừng tại ga Truồi để tiến hành kiểm tra; đồng thời lực lượng chức năng tiến hành cắt máy ra khỏi đoàn tàu.

Đầu máy tàu hoả bốc khói nghi ngút vì sự cố kỹ thuật ở Huế.

Lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân vụ việc là do sự cố kỹ thuật của đầu máy.

Khi phát hiện sự cố, đầu máy đã được tách ra khỏi đoàn tàu nên không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, không gây thiệt hại về người. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố.