Sàm sỡ nữ hành khách tới mức làm máy bay hạ cánh khẩn cấp

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

(NLĐO) – Một vận động viên trượt ván đã giải nghệ 32 tuổi bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ hành khách, khiến máy báy phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp để trục xuất vị khách này, theo các công tố viên liên bang Mỹ.

Thời sự thế giới Sự kiện:

Người đàn ông đó tên James Clayton Cholewinski-Boyd. Sự việc xảy ra hôm 5-11 và lúc đó ông Cholenwinski- Boyd ngồi hàng ghế cạnh lối đi trên chuyến bay của hãng American Airlines từ TP Charlotte của bang Bắc Carolina hướng về TP Salt Lake.

Người đàn ông ngồi bên cạnh một người phụ nữ đi cùng con gái. Không lâu sau khi máy bay cất cánh, Cholewinski-Boyd bắt đầu đụng chạm cánh tay người phụ nữ, mặc dù bà nhiều lần hất tay người đàn ông ra.

Có một hành khách kịp chụp ảnh lúc cảnh sát Tulsa áp giải Cholenwinski-Boyd ra khỏi chuyến bay. Ảnh: NBC NEWS

Sau đó y nắm lấy đũng quần người phụ nữ. Người phụ nữ liền hất tay Cholenwinski- Boyd và yêu cầu ông này dừng lại. Hồ sơ tòa án cho biết nghi can giơ tay lên và nói xin lỗi trước khi người phụ nữ báo cho nhân viên phi hành đoàn.

Người phụ nữ cùng con gái được chuyển sang chỗ ngồi khác, phi công sau đó chuyển hướng bay đến sân bay quốc tế Tusla ở Oklahoma. Theo mô tả của hãng tin AP, vào thời điểm bị bắt giữ, các nhà chức trách cho biết đôi mắt của Cholewinksi-Boy đỏ ngầu, đẫm nước và nói lắp bắp. Có một hành khách đã kịp chụp ảnh lúc cảnh sát Tulsa áp giải Cholenwinski-Boyd ra khỏi chuyến bay.

Sau khi máy bay hạ cánh, Cholenwinski-Boyd bị cảnh sát sân bay cáo buộc say rượu nơi công cộng. Hôm 8-11, nghi can cũng bị các công tố viên cáo buộc có hành vi tấn công tình dục. Đại diện hãng American Airlines cho biết máy bay tiếp nhiên liệu ở Tusla và đến TP Salt Lake trễ hơn dự kiến 2,5 giờ. Theo hồ sơ tòa án, năm ngoái, khi sống ở Murray, Cholewinksi-Boy bị buộc tội bạo lực gia đình, tội phạm hình sự và say xỉn.

David Gates - đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) – nhận thấy ngày càng có nhiều vụ tấn công tình dục trên máy bay. Thống kê của FBI hồi năm ngoái cho thấy các báo cáo tấn công tình dục trên phi cơ đang ngày càng tăng. Trong năm 2017 có đến 63 báo cáo tấn công tình dục trong chuyến bay, tăng gần gấp đôi so với con số 38 trong năm 2014.