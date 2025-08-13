Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân

Ghi nhận của PV Tiền Phong hiện 5 bến xe lớn trong khu vực nội thành như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa đã bố trí mặt bằng, lắp đặt trạm sạc cho ô tô điện.

Tại bến xe Giáp Bát, hiện bến đã bố trí một phần diện tích tại khu vực phía Đông Nam với mặt bằng rộng hơn 500 m2 để làm trạm sạc cho ô tô điện.

Trong tổng diện tích hơn 500 m2 mặt bằng này, đơn vị thi công đã lắp đặt tổng cộng 20 trụ sạc. Với công năng mỗi trụ có hai đầu cắm sạc, như vậy với 20 trụ cột thì trạm sạc cho xe điện tại bến xe Giáp Bát đáp ứng được cho 40 xe ô tô điện loại từ 5 - 7 chỗ vào cùng sạc ở một thời điểm.

Sau khi bến Giáp Bát lắp đặt xong trạm sạc cho ô tô điện, không chỉ xe ô tô điện kinh doanh vận tại bến mà nhiều xe ô tô điện của người dân trong khu vực cũng đến sạc.

Tại bến xe Yên Nghĩa, trạm sạc dành cho xe ô tô điện được đơn vị quản lý bến xe bố trí và cho đơn vị thi công lắp đặt ở khu vực phía Tây Nam giáp với cổng ra bến xe.

Trạm được lắp đặt 14 trụ sạc và chia làm hai dãy, mỗi dãy 7 cột sạc, tổng số lượng xe ô tô điện vào sạc cùng một thời điểm là 28 xe.

Ở bến xe Mỹ Đình, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị và đối tác đã ký thỏa thuận kinh doanh trạm sạc xe điện với số trụ sạc dự kiến được lắp đặt là 10 trụ (tương đương 20 slot ô tô sạc). Thời gian thi công lắp đặt và đưa vào vận hành trong quý III/2025.

Tại bến xe Nước Ngầm, vị trí trạm sạc được bến bố trí ở khu vực phía Tây, giáp với đường Ngọc Hồi (khung vàng). Ở đây sẽ có từ 8 đến 10 trụ sạc, phục vụ từ 16 đến 20 xe ô tô vào sạc cùng một thời điểm.