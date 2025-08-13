Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân

Sự kiện: Cấm xe máy xăng vành đai 1 Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Để phục vụ lộ trình chuyển xe xăng sang xe điện, hiện tất cả các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội đã bố trí mặt bằng và lắp đặt trạm sạc cho ô tô điện, có bến xe đã đưa trạm vào vận hành, phục vụ người dân.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 1

Ghi nhận của PV Tiền Phong hiện 5 bến xe lớn trong khu vực nội thành như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa đã bố trí mặt bằng, lắp đặt trạm sạc cho ô tô điện.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 2

Tại bến xe Giáp Bát, hiện bến đã bố trí một phần diện tích tại khu vực phía Đông Nam với mặt bằng rộng hơn 500 m2 để làm trạm sạc cho ô tô điện.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 3

Trong tổng diện tích hơn 500 m2 mặt bằng này, đơn vị thi công đã lắp đặt tổng cộng 20 trụ sạc. Với công năng mỗi trụ có hai đầu cắm sạc, như vậy với 20 trụ cột thì trạm sạc cho xe điện tại bến xe Giáp Bát đáp ứng được cho 40 xe ô tô điện loại từ 5 - 7 chỗ vào cùng sạc ở một thời điểm.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 4

Sau khi bến Giáp Bát lắp đặt xong trạm sạc cho ô tô điện, không chỉ xe ô tô điện kinh doanh vận tại bến mà nhiều xe ô tô điện của người dân trong khu vực cũng đến sạc.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 5

Tại bến xe Yên Nghĩa, trạm sạc dành cho xe ô tô điện được đơn vị quản lý bến xe bố trí và cho đơn vị thi công lắp đặt ở khu vực phía Tây Nam giáp với cổng ra bến xe.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 6

Trạm được lắp đặt 14 trụ sạc và chia làm hai dãy, mỗi dãy 7 cột sạc, tổng số lượng xe ô tô điện vào sạc cùng một thời điểm là 28 xe.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 7

Ở bến xe Mỹ Đình, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị và đối tác đã ký thỏa thuận kinh doanh trạm sạc xe điện với số trụ sạc dự kiến được lắp đặt là 10 trụ (tương đương 20 slot ô tô sạc). Thời gian thi công lắp đặt và đưa vào vận hành trong quý III/2025.

Cận cảnh các trạm sạc xe điện ở bến xe Hà Nội bắt đầu phục vụ người dân - 8

Tại bến xe Nước Ngầm, vị trí trạm sạc được bến bố trí ở khu vực phía Tây, giáp với đường Ngọc Hồi (khung vàng). Ở đây sẽ có từ 8 đến 10 trụ sạc, phục vụ từ 16 đến 20 xe ô tô vào sạc cùng một thời điểm.

Toàn cảnh Vành đai 1 ở Hà Nội: Tuyến đường sẽ cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026
Toàn cảnh Vành đai 1 ở Hà Nội: Tuyến đường sẽ cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026

Đường Vành đai 1 là nút thắt quan trọng trong giao thông nội đô Hà Nội, có ý nghĩa lớn trong việc giảm tắc nghẽn, bảo tồn di sản và hiện đại hóa hạ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Trọng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2025 09:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cấm xe máy xăng vành đai 1 Hà Nội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN