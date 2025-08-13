Rộ tin quân đội Nga bất ngờ tiến 10km ở Donetsk, Ukraine lập tức lên tiếng

Bản đồ cho thấy quân đội Nga đột phá theo 2 hướng ở Donetsk (ảnh: DeepState)

Quân đội Nga đột phá phòng tuyến?

Hôm 12/8, DeepState (trang tin có liên hệ với lực lượng Ukraine) đăng tải một số bản đồ dựa trên dữ liệu nguồn mở cho thấy, các đơn vị Nga đã tiến thêm ít nhất 10km theo 2 hướng ở khu vực gần thị trấn Dobropillia và các vùng lân cận, trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Đây là một trong những bước tiến ấn tượng nhất của quân đội Nga kể từ đầu năm, Reuters bình luận.

Theo DeepState, các đơn vị Nga đang tiến lên ở 3 ngôi làng, gần 2 thị trấn Kostyantynivka và Pokrovsk (vùng Donetsk). Quân đội Nga đang tìm cách bao vây khu vực, trong bối cảnh Ukraine thiếu nhân sự.

“Tình hình khá hỗn loạn khi đối phương phát hiện lỗ hổng trên phòng tuyến và xâm nhập sâu hơn. Đối phương đang nhanh chóng củng cố, tích lũy lực lượng để tiến xa hơn”, DeepState bình luận trên Telegram.

Pasi Paroinen – chuyên gia phân tích quân sự của công ty Black Bird (trụ sở tại Phần Lan) – nhận định, trong 3 ngày qua, tình hình đã trở nên căng thẳng hơn đối với lực lượng Ukraine khi quân đội Nga xuyên qua tuyến phòng thủ và tiến thêm 17km.

“Các đơn vị xung kích của Nga được cho là đã áp sát tuyến đường T0514 Dobropillia – Kramatorsk. Một số đơn vị xâm nhập của Nga được cho là xuất hiện gần thị trấn Dobropillia”, ông Paroinen bình luận trên mạng xã hội X.

Dobropillia nằm cách vùng Donetsk do Nga kiểm soát 94 km về phía tây bắc và cách Pokrovsk đang giao tranh khoảng 22 km về phía bắc, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tình hình giao tranh gần thị trấn Dobropillia.

Binh sĩ Nga di chuyển trên xe gắn máy (ảnh: Militarnyi)

Tuyên bố từ phía Ukraine

Andriy Kovalov – người phát ngôn quân đội Ukraine – hôm 12/8 cho hay, Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, đã ra lệnh triển khai quân tiếp viện để “phát hiện và triệt hạ” các đơn vị xâm nhập của Nga trên phòng tuyến vùng Donetsk.

Cùng ngày 12/8, ông Viktor Trehubov – phát ngôn viên Lực lượng tác chiến chiến lược Dnipro – cho rằng, tình hình ở mặt trận Pokrovsk và Dobropillia không quá đáng lo.

“Hiện tại, tình hình ở mặt trận Pokrovsk và Dobropillia có phần khó hiểu đối với những người không nắm rõ cách lập bản đồ dựa trên dữ liệu nguồn mở. Quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật xâm nhập. Điều này có nghĩa là một số đơn vị nhỏ của Nga tìm cách gây áp lực lên các vị trí phòng thủ, đi đường vòng hoặc vượt ra ngoài phòng tuyến của Ukraine”, ông Trehubov nói.

Binh sĩ Nga giương cờ sau khi kiểm soát làng Yablunivka, vùng Donetsk (ảnh Reuters)

Theo ông Trehubov, binh sĩ Nga chỉ tiến lên theo từng nhóm nhỏ, tìm cách đột phá và không đủ khả năng kiểm soát các khu vực ở Donetsk.

“Chúng ta cần hiểu rằng đây chỉ là những nhóm nhỏ. Sự hiện diện của họ được ghi lại, đó là lý do các bước tiến được thể hiện trên bản đồ nguồn mở. Một số người nói rằng: ‘Ôi trời ơi, đối phương đã tiến sâu 12km vào lãnh thổ Ukraine’. Nhưng các bạn phải hiểu rằng, vấn đề là họ không giành được quyền kiểm soát các khu vực. Chúng ta đang nói về những nhóm nhỏ của Nga, khoảng 5 – 10 người. Họ không kiểm soát toàn bộ tuyến đường mà họ đã đi qua. Họ chỉ dò đường và cố gắng ẩn náu trong một tầng hầm nào đó”, ông Trehubov nói.

Theo ông Trehubov, lực lượng dự bị đã được điều tới để tìm cách đẩy lùi các nhóm xâm nhập của Nga.