Rộ tin ông Trump chiêu đãi rồi quên trả tiền ăn cho người ủng hộ: Phát ngôn viên lên tiếng

Ông Trump bất ngờ dừng chân ở một nhà hàng Cuba sau khi rời tòa tối cao hôm 13/6.

Theo New York Post, ông Trump bất ngờ dừng chân ở nhà hàng Versailles thuộc khu phố Little Havana. Tại nhà hàng, ông Trump gặp đám đông thực khách là người ủng hộ. Ông Trump nói "đồ ăn cho tất cả mọi người" trong sự reo hò bên trong nhà hàng. Nhưng có thông tin nói rằng, ông Trump rời đi mà không thanh toán các hóa đơn, tờ báo địa phương Miami New Times cho biết.

Trước thông tin như vậy, phát ngôn viên của ông Trump đã chính thức lên tiếng vào ngày 15/6. "Cựu Tổng thống Trump rất hào hứng và cảm kích trước sự chào đón của các gia đình có mặt tại nhà hàng Versailles", một phát ngôn viên của ông Trump nói. “Trước khi rời nhà hàng, ông Trump đề nghị mua đồ ăn cho nhóm các thực khách. Nhưng khi cựu Tổng thống Trump rời đi, những người đó cũng theo ông Trump ra ngoài và không gọi đồ ăn".

Ông Trump chụp ảnh cùng cựu võ sĩ MMA Jorge Masvidal.

"Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chi trả cho các hóa đơn mang đi và không còn hóa đơn nào chưa thanh toán. Ông Trump rất mong chờ cơ hội quay trở lại gặp những người ủng hộ", phát ngôn viên cho biết.

Nhà hàng Versailles hiện chưa lên tiếng bình luận. Một cố vấn của ông Trump, Jason Miller đăng ảnh các thành viên trong đội ngũ tranh cử tự chọn đồ ăn cho mình và mua mang đi.

Bản thân ông Trump không dùng bữa hay mua đồ ăn mang đi ở nhà hàng mà dùng đồ ăn nhanh hiệu McDonald trên máy bay sau đó, theo New York Times.

Ông Trump cầu nguyện cùng những người ủng hộ.

Tại nhà hàng Verssailles, cựu võ sĩ MMA Jorge Masvidal đã ôm lấy ông Trump, nói rằng ông Trump là "Tổng thống Mỹ được yêu thích nhất mọi thời đại". Những người khác có mặt tại nhà hàng gửi lời chúc sinh nhật sớm tới ông Trump.

Đám đông người ủng hộ vẫy tay khi đoàn xe chở ông Trump rời nhà hàng.

"Trong dịp sinh nhật tôi, chúng ta đang có một chính phủ mất kiểm soát", ông Trump nói. Ông Trump đón sinh nhật thứ 77 vào ngày 14/6, một ngày sau khi trình diện ở tòa liên bang.

“Cảm ơn Miami,” Trump viết trên mạng xã hội Truth khi rời khu phố Little Havana. “Một sự chào đón nồng nhiệt vào một ngày buồn như vậy đối với đất nước của chúng ta".

Sau khi trở về câu lạc bộ golf của mình ở bang New Jersey, ông Trump có bài phát biểu dài 30 phút trong sự giận dữ. "Họ nên hủy vụ án này ngay lập tức vì họ đang hủy hoại nước Mỹ", ông Trump phát biểu.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ro-tin-ong-trump-chieu-ai-roi-quen-tra-tien-an-cho-nguoi-ung-ho-phat-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ro-tin-ong-trump-chieu-ai-roi-quen-tra-tien-an-cho-nguoi-ung-ho-phat-ngon-vien-len-tieng-a612840.html