Ông Trump gửi thông điệp mới tới Ukraine về vấn đề lãnh thổ

Tấm bản đồ được đặt ở Nhà Trắng khi ông Trump trao đổi cùng các lãnh đạo châu Âu, Ukraine. Ảnh: BBC.

Trả lời trên đài Fox News, ông Trump nói về triển vọng hòa bình và khả năng Ukraine giành lại một phần lãnh thổ: “Ukraine sẽ lấy lại cuộc sống của họ, sự chết chóc trong xung đột sẽ kết thúc. Ukraine cũng sẽ giành lại nhiều vùng đất”.

Tuy vậy, ông Trump cũng nêu thực tế là Nga có quân đội mạnh hơn, đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine, đặc biệt là ở miền đông. “Xung đột là như vậy. Nga là cường quốc quân sự hùng mạnh dù mọi người có thích hay không. Không thể cứ mãi đối đầu với một quốc gia mạnh hơn gấp mười lần mình”, ông Trump nói.

“Tôi cho rằng ai cũng đã xem bản đồ đó (bản đồ được đặt ở Nhà Trắng). Mọi người cứ bàn về chiến sự ở vùng Donbass, nhưng ai cũng thấy 79% lãnh thổ khu vực này hiện do Nga kiểm soát”, ông Trump nói thêm, ám chỉ mục tiêu mà Nga đang hướng đến là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Phần lớn lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở Ukraine là trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột vào năm 2022. Ảnh: BBC.

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo châu Âu và ông Trump ở Phòng Bầu dục hôm 18/8, Nhà Trắng đã đặt bản đồ lớn, tô đỏ các khu vực do Nga kiểm soát. Ý đồ của Nhà Trắng dường như nhằm nhấn mạnh thực tế này trong cuộc họp.

“Một phần lãnh thổ lớn ở Ukraine hiện do Nga kiểm soát và đó là sự thật”, ông Trump nói trên đài Fox News. Theo Tổng thống Mỹ, thông điệp gửi tới Ukraine rất rõ ràng. Đó là đã đến lúc phải cân nhắc một sự thỏa hiệp lãnh thổ với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng mang bản đồ riêng tới cuộc gặp, cho biết ông đã “tranh luận về những gì thể hiện trên bản đồ” trong cuộc trao đổi với ông Trump. Ông Zelensky khẳng định đã cố gắng chỉnh sửa những nhận định sai lệch, song tới ngày hôm sau, ông Trump vẫn giữ nguyên quan điểm rằng sức mạnh của Nga “rõ ràng áp đảo”, và Nga “chưa có dấu hiệu dừng lại” trên chiến trường.

Theo bản đồ mà Nhà Trắng công bố, Nga đang kiểm soát phần lớn vùng Lugansk (99%), Donetsk (76%), Zaporizhzhia và Kherson (73%), cùng với các tỷ lệ nhỏ hơn ở Kharkiv (4%), Sumy và Mykolaiv (1%). Những số liệu này khá gần với phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, dù cách tính khác nhau có thể dẫn tới chênh lệch.

Giới chức Kiev cho biết hiện vẫn còn khoảng 242.000 người sinh sống tại các khu vực còn lại thuộc vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát. Hiện tại, Ukraine chưa tỏ ra sẵn sàng rút quân khỏi vùng Donetsk như đề xuất của Nga.